Ayer en la UAM, se informó sobre la escalada sostenida de precios de tomates y morrones rojos al público. Seguimos con las consultas los miércoles al equipo que releva precios y volúmenes para el Observatorio Granjero en la UAM, con el fin de proporcionar una visión de la evolución de la semana y las perspectivas para hoy jueves en la comercialización, en particular de los productos que provienen del Litoral Norte y su competencia. Diego Romero nos manifestó, respecto a la escalada de precios de tomates y morrones rojos, con valores al público, que en el caso de los primeros rondan los $250 el kilo o más, y los segundos superan ampliamente los $300. Explicó lo siguiente:

“En el caso del tomate, nos enfrentamos a una coyuntura climática que ralentiza el crecimiento y la maduración de los frutos. Esto se debe no solo a las bajas temperaturas, que de por sí enlentecen los procesos metabólicos, sino también a la conjunción de muchos días nublados. Además, esto dificulta la producción de nuevos frutos, ya que se ralentiza la floración y la polinización, haciendo que se formen menos frutos. Esto se ve de forma más inmediata en el caso de frutos de consumo inmaduro como el zapallito y el zucchini, que están listos unos pocos días después de la floración que se convierte en fruto. Mientras que demora más en observarse en rubros como el tomate o el morrón rojo, que se consumen en etapas más tardías de la maduración de los mismos. Estas condiciones de baja insolación y bajas temperaturas interfieren negativamente en el desarrollo de los frutos ya formados, es por eso que se observan problemas de coloraciones desparejas y pálidas en el tomate y morrón rojo. Se debe recordar que las temperaturas óptimas para el desarrollo de estos cultivos se dan, en nuestras condiciones, en épocas estivales. Y, a pesar de que se realizan en estructuras de protección (invernáculos), dada esta baja temperatura y baja insolación, no permite ‘calentar’ el invernáculo lo suficiente como para que los frutos maduren adecuadamente (y rápido) y se observen, por ejemplo, tomates con tonalidades verdosas y rosadas que no han alcanzado el rojo intenso deseado por la mayoría de los consumidores. Otro factor que estimula el ingreso de este tipo de partidas a la comercialización es el alto valor alcanzado por la baja oferta, lo que lleva a los productores a enviar el producto antes de que alcance coloraciones más intensas”.

Y cerró indicando que “Por ahora no hay muchas expectativas de que aumenten las remisiones de tomate y morrón. Al menos no a corto plazo”.

Las exportaciones de jugo de naranjas de Brasil siguen cayendo y deberían caer también en la nueva cosecha. De julio de 2023 a abril de 2024, la caída de los envíos fue del 8,5%. La baja oferta aumentó los precios del jugo de naranja. Las exportaciones brasileñas de jugo de naranja están cayendo en la cosecha 2023/24. Investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) de la Esalq/USP indican que este movimiento, observado desde el inicio de la temporada, ya era esperado por los agentes del sector, dado que la oferta del commodity está restringida en Brasil. Según datos de COMEX STAT, de julio de 2023 a abril de 2024, Brasil vendió 869,9 mil toneladas de jugo de naranja (en equivalente concentrado), y disminuyó un 8,5% respecto al mismo período de 2022/23. Sin embargo, la escasa oferta aumentó el valor del producto. Así, en la cosecha 2023/24 hubo un importante aumento del 22% en los ingresos recaudados, que totalizaron US$ 2,250 millones. Investigadores de Cepea indican que, ahora, con la confirmación de una baja producción de naranjas en el estado de São Paulo y el Triângulo Mineiro, la expectativa es que los envíos de jugo también sigan limitados durante la próxima cosecha (2024/25), que comienza en julio.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber: Lunes 27 de Mayo del 2024: A pesar de observarse una oferta menor a lo esperable para gran parte de los rubros, los valores en general no presentaron cambios. Este comportamiento estaría asociado a la baja demanda provocada por el escenario de altos precios, las lluvias caídas en la madrugada y la baja natural del nivel de compras por la cercanía del fin de mes. Se registraron descensos en los valores de referencia de papa Rosada, lechuga crespa, frutilla y naranja. Se verificaron incrementos significativos en la cotización de acelga, espinaca, remolacha y morrón Verde de calidad superior. Como novedad se registraron los primeros ingresos de la temporada de naranjas Sanguíneas o Cara Cara.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo. Semana del 18 al 24 de Mayo del 2024 Abundante oferta de zapallo Kabutiá y calabacín La calidad y el precio de estos productos están en equilibrio óptimo para que los consumidores los incluyan en sus preparaciones “de olla”. Hortalizas secas: continúa la abundante oferta de zapallos Kabutiá y calabacín con muy buena calidad comercial, por lo que sus precios se mantienen en niveles bajos a pesar del nivel de demanda propio de esta época. En el caso de boniato “Zanahoria”, su oferta es muy alta, aunque la mayoría de las partidas presenta defectos a nivel de su piel. Las partidas con piel libre de manchas o daños por insectos, calibre homogéneo y forma característica tienen mayor facilidad de colocación. En boniato “Criollo” esta semana se observó mayor interés, lo que responde fundamentalmente a que las bajas temperaturas estimulan la elaboración de comidas “de olla” y la demanda por este producto aumentó levemente al igual que sus

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 18 al 24 de Mayo del 2024

Abundante oferta de zapallo Kabutiá y calabacín. La calidad y el precio de estos productos están en un equilibrio óptimo para que los consumidores los incluyan en sus preparaciones “de olla”.

Hortalizas secas: continúa la abundante oferta de zapallos Kabutiá y calabacín, con una muy buena calidad comercial, lo que mantiene sus precios en niveles bajos a pesar del nivel de demanda propio de esta época. En el caso del boniato “Zanahoria”, su oferta es muy alta, aunque la mayoría de las partidas presenta defectos en su piel. Las partidas con piel libre de manchas o daños por insectos, calibre homogéneo y forma característica tienen mayor facilidad de colocación. Respecto al boniato “Criollo”, esta semana se observó un mayor interés, lo que responde fundamentalmente a que las bajas temperaturas estimulan la elaboración de comidas “de olla” y la demanda por este producto aumentó levemente, al igual que sus cotizaciones.

La calidad de la oferta de cebolla continúa deteriorándose, con un destacado en precio para las partidas de calidad superior que muestran mayor agilidad de venta que las partidas de calidad inferior. En el caso de la cebolla colorada, la demanda se retrajo y, si bien las cotizaciones se mantienen estables, su venta es más lenta. La oferta de ajo de calidad superior comenzó a disminuir, especialmente en los calibres grandes, aunque esta semana sus cotizaciones se mantuvieron estables. El escenario en zanahorias se mantuvo estable con cotizaciones altas, en un contexto en el que conviven productos importados y nacionales. En papas se observa un incremento de partidas de cultivos de otoño, que presentan defectos por pelado en su piel debido a que son “nuevas”. Este defecto es más notorio en la variedad Chieftain que en la Kiyú, que además presenta una cáscara de color rojo más intenso. Si bien se observó una leve disminución en sus cotizaciones a raíz de los nuevos ingresos, estos productos continúan en niveles de precios muy altos. La oferta de papas se ha complementado con el ingreso de unas 1.000 toneladas de partidas importadas de Chile y Argentina.