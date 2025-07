En la Fomento de Salto, la capacitación que termino en el shock del daño de las heladas

- espacio publicitario -

En la sede de la Sociedad Fomento de Salto el jueves a la noche se llevaba adelante un programa de capacitación con el Centro PYME de Salto, el programa que viene funcionando estos últimos meses, financiado por INACOOP, impulsado por FRUTURA y citricultores interesados en capacitarse en la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Pensando en certificar las chacras tanto para la exportación de fruta fresca, como para remitir fruta a industria. Para exportar hay que certificar las chacras en BPA. Antes se exigía solo para la fruta fresca, ahora lo están exigiendo también para la exportación. Empiezan a entrar a distintos mercados, aunque el mercado doméstico no exige la certificación de las BPA. Para vender en la UAM no se necesita ninguna certificación. Se lo podría usar como un diferencial, pero no es un requisito, si o si es para poder exportar. A Europa o EE.UU. o tiene la certificación o ni entra en la conversación. La industria lo está empezando a exigir, también. A FRUTURA le interesa que sus remitentes de fruta tengan las certificaciones de BPA. Aunque la capacitación es para cualquier citricultor.

EL MOMENTO DEL SHOCK

En una nutrida asistencia de productores a la que se agregaron online los del grupo de WhatsApp armado el año pasado por las heladas de la primer semana de julio. La gente empezó a comentar, como shockeados, por el daño de los terribles fríos de estos días, que era diferente a los del año pasado. Era una carrera entre los que estaban en línea y los presentes indicando cuanta naranja ya tenían en el piso, unos más otros menos. Los productores hablaban de más daño en la fruta y menos en la planta. No tanto daño en los arboles como el año pasado, pero si en la fruta.

- espacio publicitario -

Trascendió que uno de los técnicos comentaba en la reunión que nunca había visto que destapar una mandarina y volcarla como quien vuelca un vasito de congelado, sin jugo. Fruta congelada, fruta marcando temperaturas de varios grados bajo cero en pulpa. Fotos que circulan en las redes avalan esas mediciones.

Hecho el repaso de la inclemencia, de la tragedia, la suerte estará echada a si los productores empujan, para poner, para estar en la agenda del Ministerio.

No hay dudas de que esto dependerá, del empuje que le pongan los productores; y, la suerte de sensibilizar al gobierno.

El año pasado fracasaron con total éxito en la gestión de una crisis similar, quizás menos intensa. Es preferible decir que no tuvieron respuesta ninguna a señalar que, no da ni para contarlo, le ofrecieron a los productores un crédito de hasta dos mil dólares a cada uno, por todo concepto. Una tomadura de pelo, cuando solo por limpiar las frutas estropeadas y secas de los árboles, sin hablar de podas, laboreos, curas y fertilizaciones, gastaron, los que tenían resto o los que se endeudaron, entre U$S 500 y U$S 600 por hectárea, solo para hacer la limpieza. El costo de mantenimiento de una hectárea de cítricos por año son alrededor de U$S 3.500 a U$S 4.000 por hectárea.

Este año es diferente decían en su mayoría, aunque el daño es muy reciente. Demora unos días en saberse el castigo real en cítricos. No es tan instantáneo como en otros cultivos. En tomates por ejemplo, después de una helada, para el mediodía ya está sabiendo si lo quemo, al rato uno se da cuenta. El naranjo demora un poco más, hay que ver la fruta, donde quemo, donde no. Aunque ya hay fruta quemada de la primera helada, la semana anterior, que todavía no se secó, pero uno se da cuenta que esta reventada.

Los árboles en general tenían menos fruta que el año pasado, había menos fruta este año. Es un año con menos producción porque los árboles vienen castigados de la paliza del año pasado; y, que los productores no tenían los medios económicos para hacer lo necesario y recuperarlos. Entonces en general no estaban tan cargados. Y estuvo más ágil la venta, en la primera parte del año fue más ágil la comercialización. No es lo mismo una helada con cuatro cajones arriba del árbol, que un árbol medio vacío, con poquita fruta. Le pega distinto. El año pasado había gente con mandarina Satzuma en la planta por esta fecha, este año no.

Aún están sufriendo el impacto los citricultores, salen procurando dimensionar el siniestro para armar algún petitorio. Ahora viene el veranillo de San Juan atrasado, pero después arremete el invierno de nuevo; y, si no se mueven frente a esta contingencia no asegurable, que bien justifica la declaratoria de emergencia, será mucho más difícil recuperarse de esta tragedia.

En horticultura se están moviendo los productores, donde el daño es grave y generalizado con pérdidas totales en muchos casos. Y ya anuncian que algunos productos en unos días estarán faltando, como frutillas, por ejemplo. Seguimos recabando testimonios para ampliar en siguientes ediciones de Pantallazo Hortícola.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Jueves, 3 de Julio del 2025: La jornada se presentó con un ingreso de compradores similar al registrado al inicio de la semana. Sin embargo, según comentarios de informantes calificados, se verificó una mejora en el levante de mercadería por parte de los compradores provenientes del interior del país. Con respecto al último relevamiento de precios se registraron descensos en los precios de zanahoria y mandarinas Y aumentos en los precios de tomate Redondo, zapallito, zucchini, cebolla colorada, berenjena, remolacha, puerro, choclo, coliflor, lechuga Crespa, apio Hoja y frutilla.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana

Semana del 28 de Junio al 5 de Julio del 2025

Se mantiene la oferta de frutas de otoño

Caqui y membrillos con presencia significativa en plaza.

Frutas de hoja caduca: se mantiene la oferta de frutas de otoño como membrillos y caquis. En el caso de los caquis, se registra un aumento significativo en la oferta, principalmente de partidas procedentes del litoral norte, lo que genera cierta presión a la baja en sus precios.