El Presupuesto de la discordia

Oficialismo busca derogar el artículo 38 referente a la negociación colectiva

La Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada con Legislación y Reglamento de la Junta de Salto cerró sus sesiones con una fuerte polémica que se trasladará al plenario. La bancada de la Coalición Republicana (CORE) introdujo una moción de último momento para derogar el artículo 38 del Decreto 7327/2021, una normativa clave que reconoce la negociación colectiva a nivel municipal. Esta decisión generó un inmediato rechazo en el Frente Amplio, cuyos ediles calificaron la medida como una “provocación” política directa hacia los trabajadores y su sindicato. La sesión extraordinaria para votar el Presupuesto fue convocada para este lunes 9 de marzo a las 20 horas.

Mientras el oficialismo argumenta que los cambios normativos sólo tendrán efectos hacia el futuro, la oposición sostiene que se está desmantelando una herramienta de protección laboral fundamental. Su eliminación es vista como un retroceso en los derechos adquiridos. La falta de diálogo con el sindicato ADEOMS y la consolidación de un organigrama con fuerte peso político son los otros puntos de fricción que marcan el cierre de esta etapa presupuestal.

La derogación del artículo 38 y el «silencio» del Ejecutivo

El edil frenteamplista Juan Pablo Rocca, secretario de la comisión, se mostró sumamente crítico con la actitud de los representantes del intendente Carlos Albisu. Rocca dijo que, durante las consultas previas, los asesores del Ejecutivo evitaron sistemáticamente responder sobre sus intenciones de derogar el artículo 38.

La oposición sostiene que el texto original del presupuesto enviado por la Intendencia no menciona la derogación, lo que refuerza la idea de una maniobra de último minuto. La CORE agregó esta modificación en los descuentos, lo que para el Frente Amplio representa una definición política clara sobre las relaciones laborales.

La defensa del oficialismo: Efectos hacia adelante

Por su parte, el Dr. Cristian Suárez, presidente de la Comisión, confirmó que la derogación del artículo 38 sólo puede realizarse mediante una norma presupuestal y no tiene carácter retroactivo. Esto significa, en teoría, que los efectos jurídicos de la norma derogada se mantienen para los casos en discusión, pero dejará de existir para situaciones futuras.

Sin embargo, esta explicación no conforma a la bancada de la izquierda ni a la dirigencia sindical. El argumento de que el cambio produce efectos «para adelante» es visto como una puerta abierta a nuevas discrecionalidades en la gestión del personal.

Una plataforma sindical que «no tuvo tiempo» de ser escuchada

Reunión entre el Ejecutivo departamental y dirigentes de ADEOMS en enero de 2026

Uno de los puntos más sensibles del debate es la relación de la Intendencia con ADEOMS. A pesar de que el sindicato presentó una plataforma reivindicativa el pasado 21 de noviembre, el Ejecutivo argumentó «falta de tiempo» para analizarla. Este documento, al que tuvo acceso El Pueblo, detalla necesidades urgentes como la adecuación de categorías, la recuperación salarial del 4% anual por encima del IPC y la mejora de las condiciones de vivienda en Termas del Arapey.

Para Juan Pablo Rocca, el capítulo de Relaciones Laborales del Presupuesto es inaceptable porque ignora estas demandas históricas. El edil señaló que la carrera funcional se está erosionando y que no existe un aumento real del salario más allá del ajuste por inflación. La plataforma de ADEOMS también exige un sistema de ingresos por concurso o sorteo y la limitación de contrataciones mediante cooperativas o monotributos, figuras que el sindicato considera una forma de precarización del empleo municipal.

Críticas a la «burocracia política» y la falta de transparencia

Otro foco de conflicto es el nuevo organigrama propuesto por el Gobierno departamental. La oposición advierte que el presupuesto consolida un aparato burocrático que prioriza los cargos de confianza política por sobre los funcionarios de carrera. Esta estructura, según los ediles del Frente Amplio, le quita profesionalismo a la gestión y aumenta el gasto en sectores que no brindan servicios directos a la población de Salto.

Asimismo, las modificaciones propuestas por la izquierda para mejorar el control de los «fondos sociales» fueron rechazadas por el oficialismo. Rocca lamentó que no se aceptaran cambios que buscaban evitar el uso discrecional de estos recursos por falta de reglamentación. Para el Frente Amplio, las supuestas «mejoras de redacción» que la CORE aceptó son apenas detalles cosméticos que no hacen a la esencia de la transparencia que el departamento necesita.

El futuro de la negociación colectiva en el departamento

La propuesta de ADEOMS incluía puntos innovadores como la creación de un área de atención psicológica y un fondo de solidaridad para siniestros en viviendas. Sin embargo, al no ser integrados en el presupuesto, estos beneficios quedan sin respaldo, supeditados a la voluntad política.

El plenario de la Junta Departamental será donde se cierre el debate legislativo. Por un lado, un oficialismo que busca mayor libertad de acción normativa; por otro, una oposición y un sindicato que exigen reglas claras y respeto a la negociación colectiva.

