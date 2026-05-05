El PDA y el nuevo modelo cultural en Salto

Entrevista a Gary Etchegaray sobre el Plan Departamental de Arte: cómo funciona, financiamiento, objetivos y su impacto en la cultura de Salto.

Gary Etchegaray: el Plan Departamental de Arte como sistema cultural en construcción

El Plan Departamental de Arte (PDA) comienza a instalarse en la conversación pública de Salto como una propuesta que busca ordenar, sostener y proyectar la actividad cultural del territorio.

Impulsado desde la gestión independiente, se presenta como una arquitectura de trabajo que articula actores, dispositivos y circuitos con una lógica de continuidad en el tiempo. En esta entrevista, Gary Etchegaray desarrolla los principales ejes del proyecto, su funcionamiento y sus proyecciones.

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1 – ¿Qué es formalmente el PDA? ¿Se trata de un proyecto de ley, un programa de gobierno, una iniciativa privada o un manifiesto técnico?

El Plan Departamental de Arte es una plataforma de desarrollo cultural de carácter independiente, estructurada como un sistema. No es un proyecto de ley ni un programa de gobierno, sino una arquitectura que organiza la actividad artística en el territorio a través de dispositivos concretos.

2 – ¿Quién es el organismo o entidad responsable de su ejecución? ¿Depende de la intendencia, de un colectivo de artistas o de una oficina específica?

El responsable y creador soy yo. El PDA se impulsa desde la gestión independiente, articulando con artistas, colectivos e instituciones. No depende de la Intendencia de Salto, pero sí trabaja en diálogo con organismos públicos como el Ministerio de Educación y Cultura y actores privados.

3 – ¿Cuál es el marco temporal del plan? ¿Tiene una fecha de inicio, etapas definidas y un año de finalización previsto?

Bueno, en esto es bien importante entender que el plan ya está funcionando. No tiene una fecha de cierre, sino que está armado como un sistema progresivo que se va a ir dando a lo largo del tiempo y mientras se van consolidando los dispositivos, se va a ir fortaleciendo cada vez más.

La idea general es que continúe en el tiempo, que los dispositivos sigan funcionando y ese sería el éxito del plan: que no tenga un final, un día determinado, sino que sea autosustentable y prosiga en el tiempo.

4 – ¿A quiénes está dirigido exactamente? ¿Abarca a todas las disciplinas artísticas por igual o se centra en sectores específicos?

Está dirigido a todo el ecosistema artístico-cultural de la ciudad, a todos los actores artístico-culturales. Se divide en diferentes programas departamentales que afectan a todas las disciplinas artísticas y a todo el ecosistema artístico de la ciudad.

Por eso es un plan departamental, porque busca abarcar a todos, cubrir las necesidades de la gran mayoría de los artistas de la ciudad y también todo lo que mueve el arte en la ciudad y los circuitos que genera.

5 – ¿Cuál es su fuente de financiamiento principal? ¿De dónde proviene el presupuesto para ejecutar las acciones que propone?

El Plan Departamental de Arte maneja un dispositivo mixto. Por un lado, entran ingresos por ventas de entradas, inscripciones a clínicas y formaciones, exportación de artistas y publicación de materiales, todo desde esa parte de la producción.

Y también se financia consiguiendo fondos públicos, trabajando con fondos privados y mediante la venta de publicidad a comercios de la ciudad. Entonces generamos un sistema económico mixto para que sea viable dentro de una ciudad como Salto.

6 – ¿Qué problemas específicos de la realidad actual de Salto busca resolver? ¿Cuál es el diagnóstico de partida?

El diagnóstico es que en la ciudad de Salto hay producción artística, hay un montón de artistas y hay un montón de arte, que eso es sumamente importante, pero lo que no hay es una estructura que lo sostenga a lo largo del tiempo, algo que coordine, que ordene, que sintetice los trabajos y los mantenga en el tiempo.

A eso viene el PDA: a organizar, a generar sistemas que sean sustentables y que prosigan en el tiempo. La idea es que esas producciones no se pierdan, que no sean intermitentes ni fragmentadas, sino unificar toda esa actividad generando circuitos y también un cambio de pensamiento, entendiendo que la unidad dentro del circuito artístico es clave.

7 – ¿Cuáles son los requisitos para que un artista o gestor forme parte de este ecosistema? ¿Hay un sistema de registro, validación o membresía?

No es un sistema cerrado, eso hay que entenderlo. La participación se da desde los dispositivos y desde la invitación. Es abierto a todos los actores y gestores culturales de la ciudad, pero es una instancia progresiva. A medida que van participando de los dispositivos, se va generando un registro.

También se trabaja con otros registros que ya existen en la ciudad y con información recolectada en proyectos anteriores. La idea es crear una base de datos consistente que se consolide en el tiempo. La búsqueda es más íntima: generar una conexión real con los artistas, integrándolos de a poco a los dispositivos.

Por ejemplo, a través de programas específicos se empieza a reunir gente y a construir registros concretos, como en el caso de cantautores, para generar material sólido. Insisto: es un sistema abierto para que todos puedan participar.

8 – ¿Qué leyes o normativas vigentes le dan sustento legal? ¿Se apoya en leyes nacionales o decretos específicos?

El PDA no se apoya en ninguna normativa específica, sino que trabaja con las normativas culturales que existen hoy en día y con la articulación con instituciones públicas y privadas.

9 – ¿Cómo se mide su éxito? ¿Existen indicadores de gestión o metas concretas?

El éxito del PDA se mide en los dispositivos funcionando en el tiempo, en la cantidad de actividades que se realicen, en la cantidad de artistas que participen, en la generación de nuevos públicos y en los ingresos que se generen a través de los dispositivos. Y también en que el sistema continúe funcionando.

10 – ¿Cuál es el alcance geográfico real? ¿Se limita a la ciudad de Salto o incluye zonas rurales y otros municipios?

El PDA parte desde la ciudad de Salto, donde ya se está llevando a cabo, pero con proyecciones de expansión a todo el departamento y también a nivel regional. A mediano plazo, la búsqueda es expandirse en todo el territorio y generar lazos con ciudades como Paysandú, Colón y Concordia.

También hay proyecciones a nivel internacional, con la intención de acceder a apoyos y presentar proyectos a instituciones como UNESCO. Pero todo es un paso a la vez: primero consolidar la base, demostrar que el sistema funciona y después avanzar hacia esas proyecciones. La idea es seguir creciendo y, eventualmente, llegar a otros territorios.

A lo largo de sus respuestas, Gary Etchegaray deja en claro que el Plan Departamental de Arte se concibe como un proceso en construcción permanente, donde la clave está en sostener en el tiempo aquello que hoy aparece disperso. La apuesta pasa por consolidar una estructura que ordene, articule y proyecte el trabajo de los artistas desde una lógica colectiva.

En ese camino, la consolidación de los dispositivos, la generación de confianza en el sector y la capacidad de sostener una actividad continua son los verdaderos indicadores de avance. El PDA, en esa línea, se plantea como una herramienta para transformar la dinámica cultural de Salto desde adentro, con una mirada progresiva, abierta y enfocada en el largo plazo.

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