El nuevo presupuesto de Salto explicado: cuánto dinero hay, en qué se gastará y qué cambia respecto al anterior

Una explicación simple del nuevo presupuesto de Salto 2026-2030: cuánto dinero habrá, cómo se reparte el gasto y qué lo diferencia del quinquenio anterior.

Diario EL PUEBLO pudo acceder al documento con la versión final del presupuesto que fuera votado durante el pasado viernes en la Junta Departamental de Salto. Este presupuesto sufrió algunos cambios y será sometido a votación en la sesión extraordinaria de hoy.

Leer y entender un presupuesto quinquenal no es tan sencillo, las interpretaciones y los intereses políticos seguramente puedan prestarse a diferentes interpretaciones. Por ese motivo, desde nuestro lugar, consideramos que sería bueno ofrecerles a Uds. una versión más sencilla y clara de lo que presenta este presupuesto y además, ofrecemos una comparativa contra el presupuesto anterior.

El presupuesto quinquenal para una Intendencia es uno de los documentos más importantes, en pocas palabras, determina qué pretende hacer el gobierno departamental en los próximos años, cómo gastará el dinero de los ciudadanos. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos estos textos suelen ser difíciles de leer: están llenos de números, artículos legales y términos técnicos.

Por eso vale la pena traducirlo a un lenguaje simple. En este artículo explicamos tres cosas clave: cuánto dinero maneja la intendencia, en qué se gastará y qué cambia respecto al presupuesto anterior. Además, analizamos por qué el nuevo plan pone tanto énfasis en la inversión.

Un presupuesto de más de 24 mil millones de pesos

El presupuesto quinquenal aprobado para el departamento de Salto proyecta un gasto total de $24.325 millones de pesos para los cinco años de gobierno.

Ese dinero incluye prácticamente todas las actividades del gobierno departamental:

salarios de funcionarios

mantenimiento de servicios

compra de materiales

obras públicas

programas sociales

pago de deudas

Para entender la magnitud del monto, conviene compararlo con el presupuesto anterior.

El presupuesto del período 2021-2025 fue de $12.757 millones. A primera vista parecería que el nuevo presupuesto es casi el doble. Sin embargo, esa comparación directa puede ser engañosa, porque los precios del país han cambiado en los últimos años.

Si se ajusta el presupuesto anterior por la inflación acumulada en Uruguay desde 2021 hasta hoy, ese monto equivaldría aproximadamente a unos $17.000 millones actuales.

Esto significa que, incluso considerando la inflación, el nuevo presupuesto es alrededor de un 40% mayor en términos reales.

En otras palabras: la intendencia planea manejar bastante más dinero que en el quinquenio anterior.

Cómo se distribuye el gasto

Para entender realmente un presupuesto no alcanza con saber cuánto dinero hay. Lo importante es en qué se gasta.

En general, los presupuestos departamentales se dividen en tres grandes áreas:

Salarios y cargas sociales Gastos de funcionamiento Inversiones y obras

Los salarios incluyen sueldos de funcionarios, aportes sociales y compensaciones.

El funcionamiento abarca gastos diarios: combustible, servicios, materiales, mantenimiento.

Las inversiones son obras, compra de maquinaria, infraestructura y proyectos.

En el presupuesto anterior (2021-2025) la distribución era aproximadamente la siguiente:

Salarios: 50% del presupuesto

50% del presupuesto Funcionamiento: 18%

18% Inversiones: 31%

Esto significa que la mitad del dinero se destinaba a pagar personal.

En el nuevo presupuesto la estructura cambia bastante.

La distribución prevista ahora es:

Salarios: cerca de 28%

cerca de 28% Funcionamiento: alrededor de 14%

alrededor de 14% Inversiones: aproximadamente 58%

La diferencia es clara: las inversiones pasan a ocupar el lugar central del presupuesto.

La siguiente gráfica ayuda a visualizar ese cambio.

En el gráfico se observa cómo el peso de los salarios baja considerablemente mientras que el de las inversiones prácticamente se duplica.

Un cambio fuerte en la estrategia

Este cambio en la estructura del gasto no es casual. Refleja una decisión política y administrativa sobre cómo usar los recursos públicos.

Durante muchos años una crítica frecuente a los gobiernos departamentales del país fue que gran parte de su presupuesto terminaba destinado a gastos corrientes —principalmente sueldos— y quedaba poco margen para obras.

El nuevo presupuesto intenta modificar esa lógica.

La idea es destinar una mayor parte del dinero a infraestructura y proyectos, con la expectativa de mejorar servicios, renovar equipamiento y realizar obras que impacten en el desarrollo del departamento.

Desde el punto de vista del diseño presupuestal, esto implica una transformación importante: el dinero ya no se concentra principalmente en mantener la estructura existente, sino en financiar inversiones.

La inversión prevista: una de las más grandes del departamento

El plan de inversiones incluido en el presupuesto es ambicioso.

Según el planteo del Ejecutivo departamental, la inversión total prevista en infraestructura durante el quinquenio podría superar los 300 millones de dólares.

Las áreas mencionadas incluyen:

mejora de calles y avenidas

caminería rural

iluminación pública

espacios verdes

plazas y parques

equipamiento urbano

mantenimiento de infraestructura existente

La intención declarada es reducir el atraso acumulado en infraestructura que tiene el departamento y mejorar los servicios que perciben los ciudadanos en su vida cotidiana.

En ese sentido, el presupuesto presenta la inversión pública como una herramienta para mejorar la calidad de vida y modernizar la ciudad.

Cómo se financiarán esas inversiones

Una pregunta clave es de dónde sale el dinero para financiar ese aumento de la inversión.

Hay tres fuentes principales.

1. Reasignación dentro del presupuesto

Parte del aumento surge de una redistribución interna del gasto.

Al reducir el peso relativo de salarios y funcionamiento, se libera más espacio presupuestal para financiar obras.

Esto no significa necesariamente que bajen los salarios, sino que el crecimiento de otros rubros es mayor.

2. Crecimiento del presupuesto total

Como vimos antes, el presupuesto general también crece en términos reales.

Esto permite contar con más recursos disponibles para nuevas políticas e inversiones.

3. Financiamiento a largo plazo

Otra herramienta importante es el uso de financiamiento.

El gobierno departamental solicitó autorización para acceder a crédito a largo plazo por hasta 60 millones de dólares.

Ese financiamiento se utilizaría principalmente para:

financiar obras de infraestructura

reorganizar o refinanciar deudas anteriores

Este mecanismo es común en muchos gobiernos locales: permite realizar obras grandes hoy y pagarlas gradualmente en el tiempo.

La comparación visual de los presupuestos

La diferencia entre el presupuesto anterior y el nuevo también se puede ver de forma muy clara en la siguiente gráfica.

El gráfico muestra tres valores:

el presupuesto anterior en valores originales

ese mismo presupuesto ajustado por inflación

el nuevo presupuesto proyectado

Incluso después de corregir los efectos de la inflación, el nuevo presupuesto aparece claramente por encima del anterior.

Qué significa esto para los ciudadanos

Para la mayoría de las personas, los números de un presupuesto pueden parecer lejanos. Sin embargo, estas decisiones tienen efectos muy concretos en la vida diaria.

Un mayor gasto en inversiones puede traducirse en:

calles en mejor estado

mejoras en iluminación

espacios públicos renovados

mejor equipamiento municipal

Por otro lado, el presupuesto también debe sostener los servicios que la intendencia presta todos los días, como limpieza, mantenimiento urbano o programas sociales.

El verdadero impacto del presupuesto se verá con el tiempo, en la medida en que esas inversiones se concreten y se transformen en obras reales.

En resumen

El presupuesto quinquenal 2026-2030 de la Intendencia de Salto muestra tres características principales.

Primero, manejará más recursos que el anterior, incluso considerando la inflación.

Segundo, cambia la estructura del gasto, reduciendo el peso relativo de salarios y aumentando fuertemente el de las inversiones.

Y tercero, plantea un ambicioso plan de obras e infraestructura, financiado tanto por recursos propios como por crédito a largo plazo.

En definitiva, el presupuesto busca pasar de un modelo centrado en el funcionamiento cotidiano de la administración a otro donde la inversión pública tenga un rol más fuerte en el desarrollo del departamento.

Si ese objetivo se cumple o no dependerá de cómo se ejecute el presupuesto en los próximos cinco años. Pero lo que ya está claro es que el nuevo plan financiero propone un cambio importante en la forma en que se utilizan los recursos públicos en Salto.

