El frío golpeó de nuevo: citricultores salteños enfrentan daños severos tras las heladas

Durante una jornada de capacitación en la Fomento de Salto, citricultores compartieron en tiempo real el impacto de las heladas, que afectaron principalmente a la fruta y reavivaron reclamos al gobierno.

En la Fomento de Salto, la capacitación que terminó en el shock del daño de las heladas

La noche del jueves, en la sede de la Sociedad Fomento de Salto, se desarrollaba una instancia más del ciclo de capacitaciones impulsado por el Centro PYME de Salto, en el marco del programa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Este programa, financiado por INACOOP e impulsado por FRUTURA junto a citricultores locales, apunta a preparar a los productores para la certificación de sus chacras, requisito indispensable para exportar fruta, ya sea fresca o con destino industrial.

Aunque el mercado interno no exige estas certificaciones —ni siquiera para la venta en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)—, acceder a mercados como Estados Unidos o Europa exige sí o sí cumplir con las BPA. Para FRUTURA, además, es una garantía de calidad por parte de quienes le remiten fruta. Si bien la capacitación está abierta a cualquier citricultor interesado, la noche del jueves se tornó en un momento inesperado.

El momento del shock

La sala estaba colmada y también se sumaron productores conectados en línea, muchos de ellos integrantes de un grupo de WhatsApp creado tras las heladas de julio del año pasado. Rápidamente, la charla se desvió hacia el impacto de las heladas recientes: uno tras otro, los testimonios iban dibujando un panorama desolador. La diferencia con el año anterior era notoria. Esta vez, el daño parecía concentrarse más en la fruta que en los árboles.

Los mensajes se cruzaban como una carrera entre el salón y el celular: “ya tengo la mitad de la naranja en el piso”, “yo perdí casi todo”, “en mi zona bajó a menos seis”. El punto más estremecedor llegó cuando un técnico relató que al abrir una mandarina, la pulpa simplemente se volcó como si fuera un vasito de jugo congelado. Fotos en redes sociales confirmaban esa escena: fruta congelada, sin jugo, con temperaturas de varios grados bajo cero en su interior.

Entre la tragedia y la reacción

Tras ese golpe emocional y productivo, el ambiente se cargó de frustración. El recuerdo de la escasa respuesta del año anterior seguía fresco: apenas un crédito de hasta 2.000 dólares por productor, mientras el gasto para limpiar árboles dañados —sin contar podas, fertilización y curas— fue de 500 a 600 dólares por hectárea. Todo esto en un contexto donde el costo anual de mantener una hectárea de cítricos ronda los 3.500 a 4.000 dólares.

Este año el escenario es distinto, dicen muchos, aunque todavía es pronto para dimensionar completamente el daño. En cítricos, el efecto de la helada no se ve al instante. A diferencia de otros cultivos como el tomate, donde al mediodía ya se sabe si se perdió todo, en los cítricos hay que esperar días para comprobar cuánta fruta se reventó por dentro.

Además, este año los árboles venían con menos carga. Muchos productores no pudieron hacer las labores necesarias para recuperarlos del golpe anterior, lo que resultó en una cosecha naturalmente menor. En ese sentido, el daño puede ser diferente, aunque no menos grave.

Ahora se habla de la llegada de un veranillo de San Juan tardío, pero el invierno todavía no terminó. Si no se actúa rápido, si no se visibiliza esta nueva contingencia —que además no es asegurable—, la recuperación será aún más cuesta arriba. En horticultura, mientras tanto, los daños también son serios y generalizados. Se reportan pérdidas totales y ya se anticipa que habrá productos que comenzarán a escasear, como las frutillas.

El mercado y los precios

En cuanto a la comercialización, según el informe de Precios Mayoristas de la UAM del jueves 3 de julio, hubo una leve mejora en el levantamiento de mercadería por parte de compradores del interior. Se observaron bajas en productos como zanahoria y mandarina, y aumentos en tomate redondo, zapallito, zucchini, cebolla colorada, berenjena, remolacha, puerro, choclo, coliflor, lechuga crespa, apio hoja y frutilla.

El informe semanal de ingresos a la UAM (del 28 de junio al 5 de julio) destaca una presencia significativa de frutas otoñales como membrillo y caqui. Este último, especialmente, aumentó su presencia gracias a partidas procedentes del litoral norte, lo que ha generado presión a la baja en los precios.