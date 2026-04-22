El Espejismo de la Felicidad Obligatoria: Una Mirada Crítica a la Psicología de la Autoayuda

Análisis crítico de la psicología de la autoayuda, sus riesgos y la positividad tóxica, frente al verdadero abordaje clínico del sufrimiento humano.

La intersección entre psicología clínica, divulgación científica y la industria editorial ha consolidado el vasto ecosistema de la autoayuda. Este fenómeno, que podría parecer una tendencia inofensiva, ha evolucionado en una industria global que redefine y distorsiona la gestión del bienestar. Hoy, las librerías desbordan de promesas de transformación rápida, planteando un desafío para los profesionales de la salud mental y para una sociedad ávida de respuestas inmediatas a dilemas profundos.

Para comprender este fenómeno, debemos rastrear sus cimientos. La autoayuda moderna se vincula a los orígenes pragmáticos de la disciplina. Mientras Wundt sentó las bases experimentales, el funcionalismo de William James le otorgó su vocación utilitaria, argumentando que los procesos mentales sirven para sobrevivir y tener éxito. Este giro sacó a la psicología de la academia para volverla una herramienta cotidiana.

Durante el siglo XX, la psicología humanista aportó los conceptos centrales de la superación personal. Maslow introdujo la jerarquía de necesidades hacia la autorrealización; Rogers destacó la tendencia actualizante y la empatía; y Frankl enfatizó la voluntad de sentido. Sin embargo, la autoayuda contemporánea distorsiona estos pilares, priorizando una autorrealización instrumental sobre el genuino crecimiento relacional.

La comercialización del sufrimiento y la positividad tóxica

El problema central radica en la delimitación de las fronteras epistemológicas y clínicas entre la intervención psicoterapéutica basada en la evidencia y el consumo masivo de esta literatura. El mercado editorial ha sido moldeado por figuras que han traducido la complejidad psicológica a un lenguaje hiperpragmático. Esto genera una tensión epistemológica inherente a su comercialización, donde se simplifican procesos clínicos complejos. La autoayuda simplifica la jerarquía maslowiana en fórmulas lineales de éxito, ignorando su carácter holístico y fenomenológico, y transforma la no directividad de Rogers en un solipsismo donde el individuo se autodiagnostica sin un mediador relacional.

Una de las derivaciones más alarmantes de este reduccionismo es lo que la comunidad científica define como positividad tóxica, entendida como la imposición de una actitud positiva constante incluso ante situaciones de profundo sufrimiento. Esta corriente impone mandatos de felicidad patológicos que conllevan graves riesgos. Entre ellos destaca la represión emocional, ya que ocultar emociones displacenteras bajo una máscara de positividad genera bloqueos y somatización. Además, fomenta el aislamiento y la culpa, llevando a quienes padecen tragedias a aislarse por temor al juicio de los demás y a sentirse culpables por no poder ver el lado bueno de su dolor.

Más aún, esta cultura terapéutica funciona como un instrumento que promueve un individualismo conservador, culpabilizando al individuo de su propio malestar e ignorando por completo las variables sociológicas, estructurales y económicas que determinan el sufrimiento humano. Se asiste así a una banalización clínica donde el espesor de la tragedia humana o el trauma psicopatológico son reducidos a un simple problema de actitud o a creencias limitantes.

El imperativo hedónico y el eterno retorno del síntoma

Desde una perspectiva analítica más profunda, la psicología de la autoayuda opera mediante la obturación del vacío existencial y la negación de la estructura psicopatológica, promoviendo una ilusión de dominio yoico que resulta, en última instancia, con el efecto adverso. Al reducir el sufrimiento humano a un déficit de gestión emocional, esta corriente banaliza la dimensión trágica de la existencia. La narrativa de muchos psicólogos mediáticos funciona como un dispositivo ortopédico que niega que el ser humano está atravesado por una falta estructural y gobernado por determinaciones inconscientes que escapan al dominio de la voluntad consciente.

El vacío existencial no es un déficit que deba ser rellenado con pensamientos positivos o pautas de productividad, sino la condición ontológica para asumir una existencia auténtica. Al transformarlo en un error de diseño individual, el psicólogo de la autoayuda se convierte en un agente que impone el mandato de positividad propio de la sociedad del cansancio.

Esta dinámica promete herramientas para vencer la ansiedad o eliminar la angustia, proponiendo una clínica de la adaptación. No obstante, la supresión de la manifestación sintomática, sin un atravesamiento subjetivo de sus causas, desemboca irremediablemente en un eterno retorno del padecimiento. El individuo consume un libro o un seminario, experimenta una euforia transitoria y, al colapsar frente a la dura realidad, sufre un resurgimiento del síntoma acompañado de culpa por haber fracasado en la aplicación de la técnica, garantizando así su fidelización al mercado como un consumidor perpetuo.

El fenómeno Rolón

Todo este interludio me lleva a hablar y analizar a Gabriel Rolón, lo que exige equilibrar el reconocimiento de su impacto cultural con las críticas legítimas surgidas desde los sectores clínicos. Su obra se sitúa en una encrucijada constante entre la divulgación masiva y el rigor metodológico.

Por qué sí: La democratización de la terapia

El mayor mérito de Rolón radica en haber desestigmatizado la salud mental. Ha logrado un hito histórico: sacar al psicoanálisis de los consultorios cerrados y llevarlo a los medios de comunicación y a las listas de bestsellers. En una era dominada por la gratificación instantánea, logró reinstalar el valor de la palabra, los tiempos de espera y la escucha atenta. Al evidenciar de forma pública que el dolor es inherente a la condición humana, ha acercado a miles de personas a la posibilidad de interrogarse sobre su padecimiento, actuando como un puente fundamental hacia el inicio de procesos terapéuticos reales que muchos, de otro modo, jamás habrían considerado.

Por qué no: Reduccionismo y mercantilización

Sin embargo, esta masificación exige un alto costo teórico. La principal crítica apunta a la simplificación extrema de la disciplina psicoanalítica. Al traducir conceptos estructurales complejos a un lenguaje coloquial, se pierde rigurosidad, generando en el gran público la falsa ilusión de que el inconsciente opera como un rompecabezas lineal y de causa-efecto resoluble con una charla esclarecedora

En segundo lugar, en sus narrativas el analista suele ocupar un cuestionable rol de héroe. Las viñetas clínicas exponen intervenciones magistrales, teatrales y exactas que desencadenan epifanías inmediatas en el paciente, esto es entendible ya que debe hacerse en un tiempo reducido. Esta postura vulnera la regla de abstinencia y neutralidad, a la vez que fomenta expectativas irreales sobre el desarrollo de un proceso terapéutico verdadero, el cual es inherentemente lento, frustrante y lleno de retrocesos.

Por otro lado, la frontera de su obra con la autoayuda resulta difusa. Aunque él rechace explícitamente esa etiqueta argumentando que aborda la falta de garantías en la vida, el formato editorial y las conclusiones moralizantes mercantilizan el dolor bajo una lógica de consumo emocional. Finalmente, al enfocarse casi de manera exclusiva en la dinámica intrapsíquica y familiar, se individualiza el sufrimiento, invisibilizando factores sociales, económicos y sistémicos que son determinantes para la salud mental contemporánea.

Síntesis:

El enfoque de Rolón suele ser demasiado simple. Incluso a mí me resulta excesivamente meloso, muy edulcorado y, a veces, un poco pesado. Sin embargo, separando el estilo del contenido: nunca me pareció que estuviera errado en lo que plantea. Ciertamente no dice barbaridades teóricas.

¿Es demasiado simple? Tal vez. Pero en su defensa, no se puede pretender otra cosa de un divulgador que pretende ser apto para todo público.

La psicología de autoayuda y figuras mediáticas como Gabriel Rolón presentan una compleja paradoja. Si bien democratizan el acceso a la salud mental y desestigmatizan el dolor, corren el grave riesgo de mercantilizar el sufrimiento. Al reducir la complejidad del psiquismo a fórmulas de positividad tóxica o epifanías narrativas, invisibilizan los factores sociales del malestar. La verdadera clínica debe resistir este reduccionismo, priorizando la escucha auténtica sobre el consumo emocional.

Lee otras columnas de Alejandro Irache…

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2k9g