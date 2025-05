Directores del Instituto Nacional de Colonización estuvieron en Salto con el foco en los aspirantes a colonos del sector de la producción intensiva.

- espacio publicitario -

El jueves y viernes de la semana pasada estuvieron de recorrida por Salto el Presidente, Eduardo Viera, y, el Vicepresidente Perdomo, que presiden el Instituto Nacional de Colonización.

Mantuvimos un extenso dialogo con el Presidente Viera. Este, es un productor lechero de la zona de San José, también, colono del Instituto. Con una larga y comprometida trayectoria como dirigente gremial. Fue representante de los productores de CONAPROLE, en varios organismos influidos por la economía solidaria, cooperativismo, como la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL); y, previo a su designación como presidente en Colonización, integraba el directorio de PROLESA.

Esto nos relató de su pasaje por nuestro departamento:

.-. Este jueves y viernes estuvieron por acá ¿Qué los trajo por Salto?

.-. Fue un viaje sin coordinar, porque hace unos días había estado en Artigas con el Ministro de Ganadería, Fratti; y, la verdad no había podido visitar la regional de Colonización en

Salto. La idea nuestra es ir visitando las regionales, ir conociendo los funcionarios, los compañeros de las distintas regionales. Escuchar los planteos, ver que necesidades tienen. En esta oportunidad estuvimos visitando la regional Salto. Nos reunimos con todos los funcionarios ahí. Y tuvimos una pequeña reunión con un par de productores, colonos, que se enteraron que íbamos. Y después salimos a visitar, a recorrer, algunos productores, algunos colonos de la zona. Obviamente que no todos los que hubiéramos querido. Fue, simplemente, el inicio de algo, medio rápido, medio de apuro, para estar en conocimiento de la regional. Ahí anduvimos por la Colonia Rubio, por Constitución. Donde se hizo en una fracción, un emprendimiento nuevo, saliendo de la villa, un inmueble nuevo de Colonización, donde se adjudicaron las fracciones hace poco tiempo. Y son fracciones para horticultores, familias de colonos individuales, un grupo con un emprendimiento muy lindo, con 5 a 7 hectáreas por fracción, con el agua instalada; y, le falta la bajada de 220 a algunos. Un grupo de gente joven, ilusionada, con muchas ganas de hacer cosas, están en el inicio, con alambrados para terminar de construir incluso. Pero realmente están colonizando, porque en esa zona no había nada; y, van a estar viviendo de ahí, un grupo importante de familias. De salida estuvimos en la Garibaldi, también. Con algún que otro colono a la pasada. Nuestra intención es estar lo más cerca posible de los colonos, ver las realidades. Nos encontramos con alguna gente que precisa más área, no es suficiente lo que tienen; y, por contrapartida vimos colonos que viven con menos de la mitad de la fracción y la otra mitad se encuentra abandonada. Hay algunos rubros que, los hortícolas por ejemplo, quizás tengan una área mayor a la necesaria, y por otro lado tenemos gente que está esperando una oportunidad. Nos fuimos con mucha fuerza, tenemos para analizar, después que este todo el directorio conformado, nosotros dijimos desde el primer día que asumimos que queríamos ir definiendo criterios tanto sobre los colonos, como de un montón de cosas. Tenemos la idea, a título personal, pero se van a definir cuando este todo el directorio integrado. Por respeto a quienes van a integrar el directorio no se puede planificar mucho, porque el directorio somos cinco.

.-. ¿Qué fue lo más trascendente que se llevó desde el área productiva de Salto?

.-. Ver gente que está produciendo muy bien, y ver gente con un área importante no está bien. Y ahí la necesidad no es de tierra, hay otras cosas. La asistencia técnica, un asesoramiento más integral, el productor necesita otras cosas que no pasan por la tierra. Vimos gente con área que le sobra, como le decía, vimos una familia que se le entrego una fracción y se fueron a hacer la vivienda, y hay que tratar esa cosas urgente. Ver la realidad es lo que lleva a uno a equivocarse menos. A la hora de asignar las fracciones hay que tener en cuenta muchísimas cosas, no es adjudicar así nomás, hay que tener resuelto montones de cosas.

.-. Llama la atención esas dudas de los directores de Colonización, considerando que el país tiene como know-how, importantísimos instrumentos, que han caído en desuso, o no se han sabido adecuar. Por ejemplo, el histórico crédito de Habilitación Agrícola para Colonos, desde el año ´29 si mal no recuerdo, del Banco de la República para los inmigrantes. Con lo que se revoluciono la agricultura cerealera nacional. Llegaban los aspirantes a colonos, se les daba un dinero, y una parcela de colonización; y, un mayorista local con el crédito otorgado por el BROU, que le otorgaban, exigiéndole como garantía el testimonio de dos paisanos que dieran fé de sus aptitudes morales para el trabajo. Y, se les brindaba todo lo necesario para producir, con una garantía prendaria de los cultivos. Levantaban la cosecha y se la entregaban a Molinos Oficiales, el Banco subastaba a la industria molinera; y les acreditaba los desagregados de los proventos a los colonos. Y se afincaron, alemanes, polacos, rusos, ucranianos, rumanos que venían disparando de las hambrunas de Eurasia. Son esas colonias que conocemos en todo el litoral, acá cerca, Chapicuy, en Artigas, Bella Unión, Colonia Palma, Colonia Viñar, etc., etc. ¿En función de esos antecedentes históricos, hay alguna política o posicionamiento por parte de Colonización para restaurar el afincamiento de gente, aspirantes a colonos, al medio rural, con instrumentos de ese tipo?

.-. Si. Haber, a nosotros nos están faltando muchísimas cosas, principalmente recursos. Nosotros nos encontramos con un instituto que no tiene plata. Donde incluso se ha tenido que utilizar fondos que son para el crédito a los productores, para pagar las tierras que encontramos comprometidas de compra, que las estamos pagando ahora. Ya hay ocho millones de dólares comprometidos, ya gastados, en el pago de tierras, que era para otra cosa. Como no se trasladaban fondos a Colonización para la compra de tierras, hay que utilizar esos fondos. Por otro lado nos encontramos con un Instituto que no tiene ninguna línea de créditos en ningún banco. Estamos en ver si en los próximos días podemos avanzar, de poder reactivar líneas de crédito, que si Colonización necesita algo de apuro, que tenga una línea de crédito. No tiene fondos y tampoco tiene crédito. Así es muy difícil. (Fin de la primera parte)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Lunes, 12 de Mayo del 2025: La semana comenzó con una alta afluencia de público comprador, aunque el levante de mercadería se mantuvo sin mayores variaciones en comparación con la semana pasada, según comentarios de informantes calificados. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó el descenso en tomates, morrones, berenjena, chauchas, zanahoria, rúcula, rabanito, espinaca, brócoli, apio en hoja, albahaca, acelga pomelo y naranja. Por otro lado, se registraron aumentos en los precios de repollos, banana de origen ecuatoriano, papa Blanca y mandarina Satsuma. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de mandarinas del tipo común o criollas procedentes del litoral norte.