Campeón de la primera rueda tiene nombre: es Santa Rosa

Los números no mienten, si de la Divisional B se trata en la Liga de Fútbol Súper Sénior, teniendo en cuenta que Santa Rosa pasó a convertirse en el campeón de la primera rueda. Con dos puntos de ventaja en relación a Libertad y tras el empate 1 a 1. La undécima fecha que pasó y con estos registros, uno a uno.

CAMPEONANDO, PERO CON EL INVICTO TAMBIÉN

No solo que Santa Rosa se adjudicó la primera rueda, también la condición de invicto, luego de las once fechas jugadas. Con Libertad, son los únicos equipos que no han perdido. Santa Rosa a su vez, suma un aspecto no menos desde la estadística: es el más goleador con 39 anotaciones.