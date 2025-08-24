Auxilios para la “Calamidad Citrícola”: productores de Salto esperan definiciones del MGAP

- espacio publicitario -

En breve llegan los auxilios a la ´´CALAMIDAD CITRICOLA´´

Las soluciones de la citricultura salteña están en el foco de la acción del gobierno, los legisladores y los damnificados por las heladas. En los próximos días pondrán a punto las medidas; y, serán decisivas para el socorro, en parte, a los productores por la sufrida ¨CALAMIDAD CITRÍCOLA¨.

Se encamina el relevamiento final del MGAP a los afectados para determinar los montos de los subsidios

Jueves yviernes en Montevideo se realizaron las jornadas plenarias del Consejo Nacional de Fomento Rural. La Sociedad de Fomento Rural Salto se hizo presente en la persona de su Presidente Nicolás

Roldan y fue participante con protagonismo de la misma, como ahora veremos. Ayer mantuvimos un diálogo con él por los temas locales que están en foco de Comisión Nacional por su urgencia; a, lo que nos contestaba, relatando en parte momentos del referido plenario.

Nicolás Roldan. ¨Estuvimos en la reunión del Consejo Nacional de Fomento Rural¨.

¿También estuvo el Viceministro?

Seguro. Se acostumbra en Comisión Nacional invitar a autoridades. En la oportunidad de ayer (viernes) estuvo el presidente de INAC; y, también estuvo Matías Carámbula (Viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca).

¿Tuvo oportunidad de conversar con él?

Si. Aunque se plantearon preguntas en el plenario del Consejo por el sector citrícola de Salto, a lo que él contesto que en el correr de la semana que viene estarían visitando a los productores técnicos del MGAP. Recorriendo las chacras y trabajando conforme al informe que se elevó por parte de la Fomento Rural Salto al Ministerio de Ganadería. Y en función de eso tratar de definir ya, los montos y los criterios en materia de subsidios para los productores. Y cuanto por hectárea. También hablo de un porcentaje de alrededor del 5% que sería retornable, por costos administrativos e intereses.

¿Cuáles son ahora los cursos de acción de la Fomento?

En primera instancia esperar unas dos semanas que es lo que manejaba Matías Carámbula para terminar de aunar todas las puntas, para poder tener el criterio de acción definitivo. Y luego seguir trabajando a través del dialogo, no solamente para conseguir algo más para el sector, como ahora, sino para poder poner a la citricultura sobre la mesa e incidir en la hoja de ruta del Ministerio de Ganadería.

El 2 de setiembre serán recibidos los citricultores damnificados por las heladas en el Palacio Legislativo

Como nos indicara hace unos días el diputado por Salto, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, Horacio de Brum, este fin de semana se fijó la fecha de la convocatoria a los damnificados, citricultores, a concurrir a la referida comisión y dar cuenta de la calamidad que están padeciendo como consecuencia de las heladas de julio.

El 2 de setiembre al mediodía serán recibidos en el Palacio Legislativo.

A ese respecto consultamos también a Nicolás Roldan, ya que la Sociedad de Fomento Rural Salto fue y es desde el primer momento la anfitriona de gran parte de los damnificados. Sin importar que no fueran socios de esa gremial los afectados para asistirlos, organizarlos y brindarles una sede desde donde proyectarse en las gestiones que fueran necesarias para salir del amargo trance que le provocaron las heladas a la mayor parte de los medianos y pequeños productores citrícolas del Litoral Norte. Esto nos comentaba:

¨Espero que concurran algunos productores de la Fomento, citricultores, que van a estar informando una vez más de los sucedido, la cantidad de hectáreas afectadas . . . ¨. A la consulta si él también formaría parte de la comitiva, esto nos decía al respecto ¨en principio yo soy una de las autoridades de la Fomento, y, me parece pertinente que quienes hayan sido afectados sean los que concurran, en primer lugar. Acompañados por un técnico. Eso es algo que se ira a definir a en una próxima reunión¨

También, en la misma convocatoria de la Comisión de Ganadería se harán presentes autoridades del MAGP, invitados por los legisladores para que expongan los cursos de acción que lleva adelante dicha cartera para auxiliar a los productores, frente a la desbastadora contingencia del sector citrícola en el litoral norte.

El viernes, también en las Sociedad de Fomento Rural Salto, la Central Hortícola del Norte.

En una visita planificada dentro del cronograma de los delegados del MGAP y de la intendencia de Salto, Mijail Pastorino y Martin de Abreu, se reunieron con integrantes de la referida gremial. La misma tuvo como finalidad analizar y ajustar la estrategia para la apertura de dicha Central. El responsable operativo de la Fomento, Javier Texeira, sintetizo el encuentro diciendo que ¨se les dejo claro que era imperioso darle para adelante e inaugurarla cuanto antes¨. Entendiendo y señalando la importancia del instrumento en la cadena productiva primaria. También anunciaron que en el correr de la semana se volverían a reunir todos los involucrados, para llevar adelante acciones, y ver de consolidar la personería jurídica de la Central con la designación de presidente y secretario de la futura junta.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Jueves, 21 de Agosto del 2025: En el inicio de la jornada se apreció una mayor concurrencia de compradores, según comentarios de informantes calificados, en comparación a días anteriores por la ocurrencia de precipitaciones, aunque mencionaron que el levante se mantiene en épocas parecidas a finales de los meses anteriores. Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de morrón Amarillo y Verde, zapallito, zucchini, berenjena, boniato zanahoria, ajo, repollitos de Bruselas y frutilla. Por otro lado, se observaron aumentos en los precios de morrón Rojo, tomates y rabanito.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana

Se incrementa la oferta por naranja Valencia

Al aumentar las remisiones a plaza de la variedad Midnight, comienza el cambio de zafra

Frutas cítricas: comienza a observarse un volumen significativo de partidas de naranjas del tipo Valencia, particularmente la variedad Midnight, estas aún presentan signos de inmadurez poco visibles a simple vista – ya que la cáscara ha mejorado notoriamente, alcanzando ya coloraciones intensas- pero sí perceptibles a la hora de su consumo, ya que presentan niveles de aciddez y dulzura aún distantes del ideal de consumo para la mayoría de los consumidores. En naranjas de ombligo, la oferta se mantiene estable, mientras que en las variedades Salustiana y Cara Cara la disponibilidad es cada vez menor, llegando en algunos casos a presentar un notorio deterioro en su calidad comercial. En mandarinas y limones la oferta es estable, aunque en estos últimos es frecuente detectar problemas asociados a las intensas heladas ocurridas entre finales de junio y principios de julio. Estos daños incluyen deshidratación a nivel interno (falta de jugo), sobremadurez acelerada y, en algunos casos, podredumbres. Esta situación genera una notoria dispersión de precios, con incrementos leves hacia el fin de semana.