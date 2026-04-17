Amenazas en liceos de Salto generan alerta policial!

Investigan amenazas en centros educativos de Salto. Autoridades aplican asistencia flexible y FENAPES advierte sobre el aumento de la violencia en la sociedad.

Las autoridades policiales confirmaron la detección de amenazas en al menos dos liceos del departamento de Salto, situación que generó preocupación inmediata y la activación de protocolos de seguridad en coordinación con las instituciones educativas.

De acuerdo a la información recabada, los centros involucrados ya realizaron las denuncias correspondientes, por lo que efectivos policiales trabajan en la investigación de los hechos, mientras se desarrollan actuaciones para determinar el origen y la veracidad de las amenazas.

En este contexto, el representante de FENAPES, profesor Leonardo Dalmau, expresó su inquietud ante lo sucedido, señalando que se trata de un fenómeno que “se está propagando”, ya que episodios similares fueron detectados recientemente tanto en el interior del país como en la vecina Argentina.

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Asimismo, el docente advirtió que, si bien algunas situaciones podrían tratarse de imitaciones o bromas, “no se puede descartar que esto pueda ser una amenaza real”, por lo que consideró fundamental actuar con rapidez y responsabilidad.

Ante este escenario, las autoridades educativas resolvieron implementar medidas preventivas, entre ellas la flexibilización de la asistencia estudiantil, permitiendo a las familias decidir si envían o no a los alumnos a clase, priorizando la seguridad.

Dalmau también vinculó estos hechos con un contexto social más amplio, afirmando que existe “un aumento bastante fuerte de la violencia a nivel general de la sociedad”, lo cual —según indicó— se refleja directamente en la convivencia dentro de los centros educativos.

En ese sentido, remarcó que se observa una creciente “individualización” y una pérdida de valores como la empatía, el respeto y la solidaridad, lo que contribuye a que “no se vea al otro como una persona” y se naturalicen conductas violentas como forma de resolver conflictos.

Finalmente, desde FENAPES se destacó la importancia de abordar esta problemática de manera integral, promoviendo acciones interinstitucionales y sociales que permitan identificar las causas de fondo, ya que, según sostuvo el profesor, “esto viene siendo cada vez más profundo” y podría afectar seriamente la convivencia en la sociedad uruguaya si no se toman medidas a tiempo.

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