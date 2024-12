¿Puede un cargador de celular provocar un incendio?

La pregunta ha quedado latente luego de conocerse que algunos incendios registrados recientemente han tenido como causa cortocircuitos a raíz de cargadores de celulares.

EL PUEBLO consultó al Técnico en reparación de celulares y dispositivos móviles de L.C.C. SERVICE (LA CLINICA DEL CELULAR SALTO) Mauro González quien responde esta pregunta y da varios tips para evitar los peligros puede generar el mal uso o mal estado de los cargadores.

Debido a los hechos recientes ocurridos en Salto de incendios por causa de cortocircuitos que han ocasionado cargadores de celulares , se ha hecho frecuente entre nuestros clientes el que nos hagan esta pregunta y cómo pueden evitar una exposición a estos riesgos.

La respuesta a esta consulta es si, los cargadores de celulares sí pueden ocasionar un principio de incendio.

Qué va a ocasionar que esto sea más propenso?

Bueno si dicho cargador » no está en las debidas condiciones»

Bien sabemos que el paso del tiempo y la exposición a diferentes factores externos e internos hace que todo enchufe de carga de celulares tenga su obsolencia programada , es decir su tiempo determinado de uso para ser sacado de circulación , estos insumos electrónicos no son eternos por lo cual a medida que pasa el tiempo estos pueden convertirse ,si no hay un debido control sobre sus estándares de calidad y grado de deterioro , en un enemigo potencial ocasionador de incendios quemaduras o hasta descargas de electricidad .

Si a esto le agregamos que una práctica muy común a la hora de usar un cargador de celular es dejarlo enchufado una vez que se desconecta el dispositivo de la corriente y tal vez hacerlo parece algo inofensivo, sin embargo, tiene muchos riesgos que a veces podemos desconocer , y que a veces son los motivos de estos episodios tristes que ocurren de incendios .

De aquí que todo usuario de celulares cada cierto tiempo debe realizar un control de calidad de estos cargadores o en su defecto consultar con su Servicio Técnico de confianza que los asesoren en caso de dudas o detección de alguna anomalía en el funcionamiento de un cargador .

A su vez esto da pie a pensar en la respuesta y a otra pregunta muy común sobre los cargadores:

¿Puedo dejarlos enchufado toda la noche o es conveniente cuando me ausento de mi domicilio dejar enchufado el cargador a la corriente sin el celular?

La respuesta en este sentido va a depender de lo que recalcaba anteriormente: el grado de calidad y óptimo estado que se encuentre ese cargador.

Pero en esto hay factores que escapan a nuestro control y es el desgaste que la corriente y otros factores internamente estén afectando ese cargador. Tal vez por fuera lo vemos bien, no le notamos ninguna fisura ningún daño aparente, pero tal vez en su interior se está produciendo un proceso de desgaste invisible a simple vista. De aquí la necesidad de poner en práctica aquella frase que dice que «es mejor el consejo preventivo que el consejo correctivo.»

Es decir directamente evitar dejar los cargadores por muchas horas enchufado sin darle uso. Y si se le está dando uso tener un control sobre el paso del tiempo y el efecto que la corriente puede estar produciendo en este.

Lo que nos puede ayudar a tener presentes este aspecto es pensar por ejemplo en el hecho de que al permanecer enchufado un cargador automáticamente se genera lo que se llama un consumo “fantasma” de energía, es decir, un porcentaje importante de la cantidad de uso de energía en un hogar se va en elementos que permanecen enchufados y en desuso.

No siempre que se deja de utilizar algo, esto interrumpe el consumo de energía. Los dispositivos, en general, quedan en una especie de “modo de espera” en el que continúan absorbiendo electricidad. El cargador es uno de estos elementos.

Si bien el consumo en un cargador enchufado a la corriente es mínima, igualmente es suficiente para ir desgastando las propiedades y prestaciones de ese cargador y que su obsolencia programada se vaya acelerando aún más.

Tal vez lo lectores se estén preguntado: ¿Cómo prevenir este tipo de accidente con los cargadores?

Bueno algunos tips oportunos a tener en cuenta para reducir el riesgo asociado a teléfonos móviles y sus cargadores son por ejemplo lo que les recomendamos a nuestros clientes.

Usar cables y cargadores en buen estado.

Asegurarse de que tanto el cable como el cargador sean originales o de buena calidad, o estén certificados por el fabricante.

Evitar cargar el celular con cables dañados o en ambientes con alta humedad.

Evitar que queden cargando en superficies que sean inflamables.

Controlar el lugar de carga

Cargar el dispositivo en áreas ventiladas lejos de fuentes de calor, y de la luz solar directa.

Recordar desconectar el celular una vez que esté completamente cargado para prevenir posibles sobrecargas.

Asegurarse de que la corriente que alimente al cargador sea la correcta y trabaje correctamente para que no se vea afectada la eficacia de cargador.

Así que en definitiva la calidad de los cargadores juega un papel crucial para prevenir riesgos

Cargadores de marcas desconocidas o de bajo costo que no estén diseñados para no acumular energía si no hay un móvil conectado no son recomendables, pueden no cumplir con los estándares de seguridad necesarios, lo que lo hace más propensos a fallas eléctricas.

Incluso los cargadores originales pueden desgastarse con el tiempo especialmente si se usan con frecuencia o se dejan conectados durante largos periodos.

Cuando se toman estas medidas sencillas se pueden prevenir sucesos complejos y desafortunados y sus consecuencias.