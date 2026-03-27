Zona Azul en Salto: nueva etapa con mejoras al usuario

Gobierno de Salto prepara una nueva etapa para la Zona Azul con foco en orden, agilidad y mejor atención al usuario

El Gobierno de Salto avanza en la puesta en marcha de una nueva etapa para la Zona Azul, con una propuesta que apunta a simplificar su uso, ordenar mejor el sistema y mejorar la experiencia de quienes estacionan en el centro de la ciudad.

La iniciativa surge a partir de un diagnóstico claro: buena parte de las molestias que hoy genera la Zona Azul están vinculadas a la forma en que se compra y se gestiona el servicio, todavía muy apoyado en el papel, el efectivo y dinámicas poco cómodas para muchos usuarios.

Frente a esa realidad, se trabaja en un nuevo esquema que tendrá como soporte la app Gobierno de Salto, incorporando herramientas digitales, pero manteniendo también alternativas presenciales, con el objetivo de que el cambio sea práctico y accesible para todos.

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El intendente Carlos Albisu señaló que la prioridad es mejorar un servicio cotidiano que impacta de forma directa en la vida de la ciudad. “Queremos una Zona Azul más simple, más ordenada y más fácil de usar. Estamos trabajando para que esta nueva etapa ayude a la gente, mejore el funcionamiento general y permita dar una respuesta más clara y moderna”, expresó.

Albisu agregó que el proceso se viene encarando con una lógica de implementación gradual. “La idea es avanzar con responsabilidad, acompañando el cambio y generando las condiciones para que funcione bien. Cuando se transforma un sistema que forma parte de la rutina diaria de mucha gente, es importante hacerlo con planificación y cercanía”, afirmó.

La nueva modalidad prevé distintas formas de pago y recarga, combinando canales digitales con opciones presenciales, para evitar exclusiones y facilitar la adaptación de los usuarios.

Por su parte, Pablo Da Cunda, coordinador de Innovación y Desarrollo, explicó que ya comenzaron algunas instancias preparatorias vinculadas a esta nueva etapa. “Ya nos reunimos con los futuros facilitadores, porque entendemos que este proceso necesita diálogo, preparación y presencia en territorio. En los próximos días comenzará, además, la capacitación, el recambio de señalización y otras acciones de acompañamiento para que la transición sea clara y ordenada”, indicó.

Da Cunda subrayó que el objetivo de fondo es resolver un problema concreto. “Estamos trabajando para que la Zona Azul funcione mejor, con más trazabilidad, mejor organización y una experiencia más amigable para la ciudadanía. Ese es el centro de esta propuesta”, señaló.

Desde el Gobierno de Salto se informó, además, que la puesta en funcionamiento se realizará de manera progresiva, de modo de poder evaluar su desempeño, hacer ajustes y consolidar el nuevo esquema sobre bases firmes.

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