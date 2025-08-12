Zelenski agradece respaldo europeo y pide mantener la presión sobre Rusia

- espacio publicitario -

Veintiséis líderes de la UE, con excepción de Hungría, firman una declaración conjunta en apoyo a Ucrania antes de la reunión Trump–Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este martes a los líderes europeos su respaldo “en un momento crucial” para el país. La declaración conjunta, firmada por 26 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea —todos menos Hungría—, reafirma el apoyo a la independencia y la integridad territorial ucraniana y llega días antes de la esperada reunión del 15 de agosto en Alaska entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin.

En un mensaje en su cuenta de X, Zelenski subrayó que un enfoque diplomático activo es clave para lograr una paz digna y que cualquier negociación significativa debe estar precedida por un alto el fuego o una reducción de hostilidades por parte de Rusia.

Defensa de fronteras y soberanía

El presidente ucraniano recalcó que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza y que las decisiones sobre la seguridad de Ucrania y Europa deben tomarse de forma conjunta. También advirtió que, si Moscú se niega a cesar las hostilidades, deberá rendir cuentas.

Asimismo, Zelenski saludó la iniciativa de Trump para resolver el conflicto, pero insistió en mantener la presión sobre Rusia mientras continúe la guerra y la ocupación.

