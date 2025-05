Acallados los tambores de guerra (eufemismo de “culminada la contienda electoral”), donde todos tuvimos la oportunidad de participar de manera activa o más bien pasiva de la cartelería desplegada en cada rinconcito disponible de las veredas, de lo que supimos disfrutar quienes nos gusta el colorido que se genera en cada elección, porque lo vivimos como una verdadera fiesta de la democracia, llega el momento de preguntarnos, ¿y ahora?

Cada vez que concluye una fiesta de cumpleaños o casamiento, así como un acto en la plaza o en un desfile como cada 25 de agosto, se genera basura que hay que limpiar. En materia electoral, se ha escuchado decir a unos cuantos que en la elección se jugaba el cargo de Intendente y otros de representación como en la Junta Departamental y en los seis Municipios que tenemos en Salto, pero que no había que tomársela a la tremenda, porque se ganase o se perdiese (porque no es cierto que no hay ni vencidos ni vencedores, siempre los hay, al menos en el estado de ánimo de unos y de otros), al día siguiente, el lunes, la vida continuaba, y nada valía más que mantener la buena vecindad con quienes viven con nosotros en el barrio.

Además de esto, importa como sociedad que tengamos claro que una vez terminada la fiesta cívica corresponde limpiar y retirar la cartelería, algo que algunos sectores, muy pocos por cierto, han comenzado a hacer con “sus” propios carteles. Se espera que el resto siga el mismo ejemplo cívico de devolvernos ahora la ciudad como la encontraron antes de poner su primer cartel proselitista