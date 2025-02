…y Defensor Sporting es más que todos: por ahora

Defensor Sporting es el único líder del Torneo Apertura al cabo de cuatro fechas. Los violetas vencieron a Plaza Colonia 2-1 a domicilio en duelo de equipos que llegaban con puntaje perfecto y acumulan 12 unidades, tres más que su rival de turno, que quedó segundo solo. Cerro Largo quedó tercero con ocho tras doblegar a Miramar Misiones 3-2 en Melo el sábado, horas después de que Liverpool venciera a Cerro 2-1 en Belvedere para trepar también al tercer lugar. En la misma línea está Juventud, que derrotó a Wanderers 1-0 en Las Piedras.

Nacional, sexto con siete puntos, logró un trabajoso 3-2 frente a Boston River en Florida y pasó por uno a Peñarol, que igualó 1-1 en su visita a River Plate en el Parque Saroldi. Fue el tercer empate consecutivo de los carboneros, y los darseneros siguen sin ganar. El equipo del Prado está en zona de descenso por encima de Progreso y Miramar Misiones.

«Me salió el manotazo»

Mario González, jugador de Soriano Capital (Mercedes), fue protagonista de una de las jugadas más virales del fin de semana a nivel mundial. En los minutos finales del partido que su equipo perdió 1-0 visitando a Paysandú Interior (Guichón), en la semifinal de ida de la Confederación del Litoral de la Copa Nacional de Selecciones de OFI, le pegó una trompada a Enzo Echeveste.

“Fue un momento en el que me pasaron mil cosas por la cabeza. Fue una situación de partido, una final donde uno estaba muy acelerado y el resultado no nos beneficiaba”, contó al programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes el futbolista amateur que trabaja como personal trainer en Mercedes. Luego de “un roce con un rival en la cabeza”, que fue lo que ocasionó la reacción de sus rivales, se vio rodeado por “cuatro jugadores de ellos”.

“Entre puteadas, pisotones y empujones, un rival me agarró del cuello de atrás. No fue un agarrón para sacarme: se me afirmó y apretó. Sentí esa reacción de sacármelo de encima y me salió el manotazo”, explicó.

«Que se olviden de todo lo que pasó»

La impactante agresión de Mario González, jugador de Soriano Capital (Mercedes), a Enzo Echeveste, de Paysandú Interior (Guichón), dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales desde la misma noche del pasado sábado. El puñetazo en el rostro, que no tardó en hacerse viral, dejó en segundo plano de los principales medios el gol que marcó Kevin Guinco para sellar el 1-0 de Guichón en la final de ida de la Confederación Litoral en la Copa Nacional de Selecciones de la OFI.

“Que se olviden de todo esto que pasó y nos enfoquemos en el partido del viernes y dejemos todo esto atrás”, señaló en referencia a la revancha que se disputará en el estadio Luis Köster de Mercedes. “Hay que preparar esta semana y tratar de ir a levantar esa copa”, dijo.

Cavani a la cancha y Boca está jugado

Boca Juniors recibirá a Alianza Lima este martes desde las 21:30 horas por el partido revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores de América. El equipo peruano pegó primero y triunfó 1-0 en la ida. Boca está obligado a ganar por un gol para llevar la serie a penales o más para avanzar de forma directa.

La novedad en la convocatoria es la presencia del uruguayo Edinson Cavani, recuperado de la lesión lumbar que sufrió a inicio de febrero y lo ausentaron en los últimos encuentros. La recuperación avanzó más rápido de lo esperado por el delantero, que ya había entrenado a la par del plantel y tenía como prioridad estar presente en un partido clave para el club argentino, que si no revierte la llave se quedará sin competencia internacional como mínimo hasta 2026.

Ancelotti a Valverde… lo cuida a morir

El Real Madrid inició la preparación con miras al partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, que mañana miércoles disputará en San Sebastián ante la Real Sociedad, con Carlo Ancelotti dando descanso a los jugadores que fueron titulares el domingo en La Liga y también a Federico Valverde, que no participó ante el Girona.

La alta carga de partidos que asumió Fede Valverde y las molestias con las que encaró numerosos partidos en los que incluso tuvo que jugar de lateral derecho ante la ausencia de Dani Carvajal y Lucas Vázquez hacen que el cuerpo técnico cuide ahora al máximo al centrocampista uruguayo.