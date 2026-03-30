Vuelta Ciclista volvió a Salto tras 15 años, destacó Albisu

La Vuelta Ciclista del Uruguay regresó a Salto después de 15 años. Carlos Albisu destacó el entusiasmo popular y el valor deportivo y familiar del evento.

Luego de 15 años de ausencia, la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay volvió a llegar a Salto y lo hizo en medio de un clima de entusiasmo, participación y emoción, con vecinos y visitantes que se acercaron para vivir una jornada especial para el deporte y para la ciudad.

Desde horas previas a la llegada de los ciclistas, el público acompañó el desarrollo de la etapa en una verdadera vigilia que reflejó el arraigo y la importancia que tiene este evento dentro de la identidad salteña. Familias enteras, con niños, jóvenes y adultos mayores, se hicieron presentes para disfrutar de una competencia que forma parte de la historia deportiva del país.

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El intendente de Salto, Carlos Albisu, destacó especialmente el valor simbólico y deportivo que tiene el regreso de la competencia al departamento. “Después de 15 años, vuelve la Vuelta a Salto. Es una marca registrada que nunca se debió haber perdido”, expresó.

En la misma línea, subrayó la respuesta de la gente ante este acontecimiento, remarcando el ambiente que se vivió desde la noche anterior. “La gente lo está demostrando, acercándose y viviendo desde anoche esa previa o vigilia. Esto es algo nuestro y tenemos que disfrutarlo”, señaló.

Albisu también puso énfasis en el perfil familiar de la jornada, al considerar que el regreso de la Vuelta permitió reencontrar a distintas generaciones con una tradición deportiva profundamente arraigada. “Muchos padres y abuelos trajeron a sus hijos y nietos a ver por primera vez la Vuelta. Eso nos pone muy contentos, porque refleja lo que somos como sociedad”, afirmó.

La llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay a Salto no solo reavivó una tradición deportiva largamente esperada, sino que también fortaleció el encuentro ciudadano y volvió a posicionar al departamento como escenario de grandes eventos capaces de convocar, emocionar y unir a la población.

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