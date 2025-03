Vox Populi | 31-03-2025

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado en los últimos días con el objetivo de informar que las personas que quieran presentar peticiones, recursos o descargos deben presentar su constancia de voto en las elecciones nacionales de octubre y noviembre. Cabe señalar que, hay un número importante de personas que no votaron en las elecciones nacionales, pero hubo más que no lo hicieron en la segunda vuelta, esto ha llevado a que la cantidad de justificaciones sea más elevada que en otras instancias electorales.

El organismo detalló que este control se hará hasta el 21 de julio de este año. En el caso de las empresas que quieran elevar documentos, quienes deben acreditar el voto son los titulares, representantes o profesionales que firmen los escritos. A pesar de esta verificación, el BPS informó que no es obligatorio presentar la constancia en el mismo momento que se entregue el documento. En ese caso, deberá ser enviada o adjuntada dentro de los 30 días siguientes. Quienes no votaron, deberán presentar las constancias de justificación expedidas por la Corte Electoral o del pago de las multas correspondientes. La acreditación del voto podrá presentarse tanto de manera presencial como de forma virtual.