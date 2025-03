Vox Pópuli | 06-03-2025

Días atrás se incendió la cocina de un hotel de Termas del Daymán, dándose un interesante discusión en redes sociales, sobre las eventuales responsabilidades del hecho en particular. Muchas voces acusaban a los propietarios del emprendimiento, mientras que otras tantas a las autoridades gubernamentales del departamento.

Es bueno recordar que, en Uruguay, el control de los extintores de fuego está regulado por normativas nacionales y locales que buscan asegurar la disponibilidad y el buen funcionamiento de los equipos de extinción en situaciones de emergencia. Estos controles son fundamentales tanto en empresas como en viviendas y edificios públicos, y suelen ser parte de los requisitos de seguridad laboral y de protección civil.

El control de los extintores de fuego en Uruguay está regido principalmente por la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), dependiente del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que establece regulaciones vinculadas a la seguridad laboral.

Los extintores deben someterse a inspecciones periódicas para garantizar su funcionamiento en caso de emergencia. El mantenimiento y la recarga de los extintores debe realizarse, al menos, una vez al año, aunque esto puede variar según el tipo de extintor y las condiciones del lugar. Es fundamental realizar una inspección visual mensual para verificar que el extintor esté en su lugar, sin daños visibles y con la presión adecuada.

Por lo tanto, no compete -de acuerdo a la normativa vigente-, asignarle responsabilidades a quienes no las tienen. Dicha área no es competencia de la comuna, no siendo válido, entonces, que ante cada problema surgido, se la apunte como responsable. Zapatero a tus zapatos.