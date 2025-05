Vox Populi | 03-05-2025

Olvido por error u omisión

Si hay algo que me caracteriza, es que cuando me doy cuenta —o me hacen notar— un error u omisión, el único enojo es conmigo mismo.

Ayer realizamos una edición especial, dando inicio a la tercera etapa de DIARIO EL PUEBLO.

En un artículo firmado por mí, omití mencionar a Luis Alberto Giovanoni como parte del equipo del diario, quién pasó por esta casa periodística, dejando una profunda huella. Durante muchos años se desempeñó como Director de Deportes, en una época en la que EL PUEBLO estaba presente en casi todos los escenarios deportivos, auspiciando y acompañando activamente esas actividades.

No solo fue un funcionario: fue también amigo de mi padre, y uno de los pocos que, al final de su vida, reconoció públicamente su amistad y el compromiso de Walter Martínez con los medios de comunicación, aun sin pertenecer directamente a ese ámbito.

Giovanoni y Quintana fueron dos personas que siempre buscaron la forma no solo de acompañarlo, sino también de difundir su entrega y dedicación.

No menos importante fue la amistad de Teresita Honsi, quien, sin haber sido funcionaria, siempre mantuvo con nosotros una relación de cariño y respeto. En aquellos años, fue además una de las únicas mujeres en dirigir un medio periodístico en nuestro departamento

Para Giovanoni y Teresita, el gracias también por ser parte de esta historia

Adriana Martínez