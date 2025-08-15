back to top
4.4 C
Salto
viernes, agosto 15, 2025
InicioDEPORTES

Voley “A”: AVS “A” y Olimpo Zeus lideran elSalteño

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/m6ma


La 6ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación
Salteña de Vóleibol (ASV) se jugó en las instalaciones del Polideportivo de
Plaza de Deportes Nº 1.
Repasemos los resultados registrados en ambas ramas:
Femenino – Resultados

Equipo 1SetsEquipo 2SetsParciales
Olimpo Athenea0Salto Uruguay220-25, 13-25
AVS C2AVS D025-21, 25-6
Salto Uruguay2AVS A025-20, 25-10
Olimpo Heras2AVS D025-12, 25-11
AVS A2AVS C025-21, 25-15

Masculino – Resultados

Equipo 1SetsEquipo 2SetsParciales
Constitución0Olimpo Zeus221-25, 30-32
AVS Unión2Dos Naciones025-0, 25-0
Constitución1AVS A227-25, 12-25, 11-15
Olimpo Zeus2Olimpo Ares025-15, 25-23
Constitución2Dos Naciones025-0, 25-0*

*Dos Naciones no se presentó sin aviso previo.

Posiciones – Masculino

EquipoPts.
Olimpo Zeus18
AVS A18
AVS Unión16
Constitución16
Olimpo Ares12
Dos Naciones8

Posiciones – Femenino

EquipoPts.
AVS A19
Salto Uruguay18
AVS C17
Olimpo Heras14
Olimpo Athenea11
AVS D11
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/m6ma
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Salto Sub 16 recibe a Paysandú por OFI.

«De cada pueblo   un paisano…»

📊 Los porcentajes de los árbitros después de las pruebas