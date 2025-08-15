Voley “A”: AVS “A” y Olimpo Zeus lideran elSalteño

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/m6ma
La 6ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación
Salteña de Vóleibol (ASV) se jugó en las instalaciones del Polideportivo de
Plaza de Deportes Nº 1.
Repasemos los resultados registrados en ambas ramas:
Femenino – Resultados
|Equipo 1
|Sets
|Equipo 2
|Sets
|Parciales
|Olimpo Athenea
|0
|Salto Uruguay
|2
|20-25, 13-25
|AVS C
|2
|AVS D
|0
|25-21, 25-6
|Salto Uruguay
|2
|AVS A
|0
|25-20, 25-10
|Olimpo Heras
|2
|AVS D
|0
|25-12, 25-11
|AVS A
|2
|AVS C
|0
|25-21, 25-15
Masculino – Resultados
|Equipo 1
|Sets
|Equipo 2
|Sets
|Parciales
|Constitución
|0
|Olimpo Zeus
|2
|21-25, 30-32
|AVS Unión
|2
|Dos Naciones
|0
|25-0, 25-0
|Constitución
|1
|AVS A
|2
|27-25, 12-25, 11-15
|Olimpo Zeus
|2
|Olimpo Ares
|0
|25-15, 25-23
|Constitución
|2
|Dos Naciones
|0
|25-0, 25-0*
*Dos Naciones no se presentó sin aviso previo.
Posiciones – Masculino
|Equipo
|Pts.
|Olimpo Zeus
|18
|AVS A
|18
|AVS Unión
|16
|Constitución
|16
|Olimpo Ares
|12
|Dos Naciones
|8
Posiciones – Femenino
|Equipo
|Pts.
|AVS A
|19
|Salto Uruguay
|18
|AVS C
|17
|Olimpo Heras
|14
|Olimpo Athenea
|11
|AVS D
|11
