VIVO: Final de las Llamadas al Puerto 2026

Falleció el 28 de febrero del 2026, a los 80 años de edad. Sus hijos: María Isabel y Pablo, María Alejandra y Guillermo; sus nietos: Rodrigo, María Agustina, Valentino Nahuel, Matías; su bisnieta: Delfina; y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 1° de marzo a la hora 11:30 en Cementerio Central.