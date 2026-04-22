Vivienda cita a familias por realojo en La Amarilla

El Área de Vivienda convocó a vecinos del asentamiento La Amarilla a presentarse este jueves 23 de abril, a las 18:30, en Casa de Gobierno.

El Área de Vivienda convoca a las siguientes personas a presentarse en Casa de Gobierno, ubicada en Uruguay 202, este jueves 23 de abril a las 18:30 horas, en el marco del realojo del asentamiento La Amarilla:

Alejandra González 837-7

Alejandro Suarez 918-4

Alicia Solange Peraza Torena 738-7

Ana Gabriela González Alvez 263-8

Ana Yanet Bueno Godoy 285-4

Ana Laura Vietro Botello 672-7

Ana Laura Borges Aguirre 035-6

Andrea Soledad De Los Santos Suarez 956-8

Andres Nicolás Da Silva Da Costa 020-0

Brenda Teresita Zabala Borges 646-3

Camila Noeli Diaz Insúa 712-4

Cándido María Rodríguez Da Silva 921-5

Carla Yaqueline Porto Curbello 173-9

Carlos María Urroz Suárez 784-9

Carolina Ibañez Adán 193-8

Catherine Lucrecia Salvi Nuñez 564-2

Christian José Alpuy Nuñez 702-7

Christian Nicolás Bueno Alves 446-4

Cleonice Libindo Da Rosa 497-9

Daniela Alexandra Suarez González 093-4

Denise Yeanella Acosta De Los Santos 018-7

Diana Maribel Pastorino González 911-8

Diana Estefania Rosa Cayetano 284-8

Eduardo Javier Rojas González 404-9

Esteban Javier Fernández González 434-6

Estefany Daniela Rosa Cayetano 803-7

Fátima Stella Aguerre Ulibardi 003-5

Gilberto Da Costa 401-3

Gladys Cardozo 761-5

Heber Pirez Leguizamón 905-5

Hugo Ariel Barrios Sequeira 557-7

Jessica Diaz 043-9

José Gregorio Acosta Martínez 464-5

Juan Correa Oviedo 834-4

Juan Antonio Rodríguez López 011-5

Juan Gregorio Nuñez 667-2

Juliano David Fernández Leiba 319-8

Karen Viviana Dutra Macedo 853-0

Kiara Giselle Lafuente Salvi 185-4

Laura Stefany Martínez 674-2

Rossy Adan 739-5

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