Vivienda cita a familias por realojo en La Amarilla

El Área de Vivienda convocó a vecinos del asentamiento La Amarilla a presentarse este jueves 23 de abril, a las 18:30, en Casa de Gobierno.
El Área de Vivienda convoca a las siguientes personas a presentarse en Casa de Gobierno, ubicada en Uruguay 202, este jueves 23 de abril a las 18:30 horas, en el marco del realojo del asentamiento La Amarilla:
- Alejandra González 837-7
- Alejandro Suarez 918-4
- Alicia Solange Peraza Torena 738-7
- Ana Gabriela González Alvez 263-8
- Ana Yanet Bueno Godoy 285-4
- Ana Laura Vietro Botello 672-7
- Ana Laura Borges Aguirre 035-6
- Andrea Soledad De Los Santos Suarez 956-8
- Andres Nicolás Da Silva Da Costa 020-0
- Brenda Teresita Zabala Borges 646-3
- Camila Noeli Diaz Insúa 712-4
- Cándido María Rodríguez Da Silva 921-5
- Carla Yaqueline Porto Curbello 173-9
- Carlos María Urroz Suárez 784-9
- Carolina Ibañez Adán 193-8
- Catherine Lucrecia Salvi Nuñez 564-2
- Christian José Alpuy Nuñez 702-7
- Christian Nicolás Bueno Alves 446-4
- Cleonice Libindo Da Rosa 497-9
- Daniela Alexandra Suarez González 093-4
- Denise Yeanella Acosta De Los Santos 018-7
- Diana Maribel Pastorino González 911-8
- Diana Estefania Rosa Cayetano 284-8
- Eduardo Javier Rojas González 404-9
- Esteban Javier Fernández González 434-6
- Estefany Daniela Rosa Cayetano 803-7
- Fátima Stella Aguerre Ulibardi 003-5
- Gilberto Da Costa 401-3
- Gladys Cardozo 761-5
- Heber Pirez Leguizamón 905-5
- Hugo Ariel Barrios Sequeira 557-7
- Jessica Diaz 043-9
- José Gregorio Acosta Martínez 464-5
- Juan Correa Oviedo 834-4
- Juan Antonio Rodríguez López 011-5
- Juan Gregorio Nuñez 667-2
- Juliano David Fernández Leiba 319-8
- Karen Viviana Dutra Macedo 853-0
- Kiara Giselle Lafuente Salvi 185-4
- Laura Stefany Martínez 674-2
- Rossy Adan 739-5
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