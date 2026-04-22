Vivienda cita a familias por realojo en La Amarilla

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Por Diario EL PUEBLO
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El Área de Vivienda convocó a vecinos del asentamiento La Amarilla a presentarse este jueves 23 de abril, a las 18:30, en Casa de Gobierno.

El Área de Vivienda convoca a las siguientes personas a presentarse en Casa de Gobierno, ubicada en Uruguay 202, este jueves 23 de abril a las 18:30 horas, en el marco del realojo del asentamiento La Amarilla:

  • Alejandra González 837-7
  • Alejandro Suarez 918-4
  • Alicia Solange Peraza Torena 738-7
  • Ana Gabriela González Alvez 263-8
  • Ana Yanet Bueno Godoy 285-4
  • Ana Laura Vietro Botello 672-7
  • Ana Laura Borges Aguirre 035-6
  • Andrea Soledad De Los Santos Suarez 956-8
  • Andres Nicolás Da Silva Da Costa 020-0
  • Brenda Teresita Zabala Borges 646-3
  • Camila Noeli Diaz Insúa 712-4
  • Cándido María Rodríguez Da Silva 921-5
  • Carla Yaqueline Porto Curbello 173-9
  • Carlos María Urroz Suárez 784-9
  • Carolina Ibañez Adán 193-8
  • Catherine Lucrecia Salvi Nuñez 564-2
  • Christian José Alpuy Nuñez 702-7
  • Christian Nicolás Bueno Alves 446-4
  • Cleonice Libindo Da Rosa 497-9
  • Daniela Alexandra Suarez González 093-4
  • Denise Yeanella Acosta De Los Santos 018-7
  • Diana Maribel Pastorino González 911-8
  • Diana Estefania Rosa Cayetano 284-8
  • Eduardo Javier Rojas González 404-9
  • Esteban Javier Fernández González 434-6
  • Estefany Daniela Rosa Cayetano 803-7
  • Fátima Stella Aguerre Ulibardi 003-5
  • Gilberto Da Costa 401-3
  • Gladys Cardozo 761-5
  • Heber Pirez Leguizamón 905-5
  • Hugo Ariel Barrios Sequeira 557-7
  • Jessica Diaz 043-9
  • José Gregorio Acosta Martínez 464-5
  • Juan Correa Oviedo 834-4
  • Juan Antonio Rodríguez López 011-5
  • Juan Gregorio Nuñez 667-2
  • Juliano David Fernández Leiba 319-8
  • Karen Viviana Dutra Macedo 853-0
  • Kiara Giselle Lafuente Salvi 185-4
  • Laura Stefany Martínez 674-2
  • Rossy Adan 739-5
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