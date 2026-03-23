Visibilidad trans en Salto: arte contra el estigma

Visibilidad Trans en Salto: una muestra que desafía el estigma a través del arte

El Consejo Departamental de Diversidad Sexual invita a una exposición fotográfica y literaria en el Mercado 18 en el marco de la lucha por el reconocimiento y la plena integración de las identidades trans en la sociedad uruguaya y salteña se suma un nuevo hito en el departamento de Salto. En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Consejo Departamental de Diversidad Sexual ha organizado una actividad central que busca poner luz sobre las trayectorias de vida, el trabajo y la cotidianeidad de las personas trans, alejándose de los relatos de violencia para centrarse en la celebración de la existencia.

ESPACIO

Paulina Minelli, trabajadora social del Mides e integrante activa del Consejo Departamental de Diversidad Sexual, explicó respecto de este organismo que es de reciente formación pero de gran impacto operativo. “El consejo se formó el año pasado a raíz de una solicitud de la Coordinadora por la Diversidad de Salto. Nuestra primera reunión formal fue entre agosto y septiembre, y desde entonces trabajamos en red”, señaló.

- espacio publicitario -

A nivel nacional, funciona el Consejo Nacional de Diversidad sexual creado en un decreto en el año 2015 en la órbita de MIDES quien es quien lo convoca. Se encuentra conformado por organismos y sociedad civil y el objetivo a nivel nacional, es aportar al Ejecutivo en la transversalidad de la diversidad sexual en la elaboración de las políticas públicas.

Los consejos departamentales aportan al consejo nacional desde la realidad territorial para la toma decisiones a nivel nacional como también la elaboración de las propuestas y acciones.

El Consejo destaca por su carácter interinstitucional, reuniendo a actores clave como la Junta Departamental de Salto, el Ministerio de Salud Pública (MSP), ASSE, la Universidad de la República (UdelaR), la Policía Comunitaria, el Mides, la Intendencia de Salto y Centros MEC, además de organizaciones de la sociedad civil. Esta sinergia permite que las políticas de diversidad no queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones concretas de sensibilización y apoyo.

FOTOGRAFÍA Y POESÍA

La actividad central tendrá lugar este martes 31 de marzo a las 19:00 horas en el Mercado 18 de Julio. La propuesta no es solo una efeméride, sino una apuesta estética y política. Bajo la lente del fotógrafo y comunicador Alejandro Sosa Silveira, la muestra fotográfica busca retratar a personas trans en sus ámbitos de estudio, trabajo y ocio.

“La idea es conmemorar la identidad trans mostrando la cotidianeidad. Queremos demostrar que hay personas trans que estudian, que trabajan y que se dedican a diversas actividades”, afirmó Minelli. La exposición fotográfica entrará en un «diálogo» directo con la literatura, mediante la presentación de poemas de Uli Piel, una reconocida poetisa trans residente en Montevideo, recientemente seleccionada en un llamado del BROU para personas trans, gracias a la Ley Trans. Aunque Uli Piel no podrá estar presente físicamente, su obra que está caracterizada por una expresión diversa y erótica, será el hilo conductor de la jornada.

Contra la exclusión y por las nuevas generaciones

El 31 de marzo nació originalmente para denunciar la transfobia y los transfemicidios, pero con el tiempo ha evolucionado hacia una plataforma de orgullo. Para el Consejo, el evento en el Mercado 18 de Julio tiene un objetivo pedagógico social: “No se acepta o no se reconoce lo que no se ve. Muchas personas trans todavía sufren la exclusión”, advirtió Minelli.

La integrante del Consejo hizo especial énfasis en el impacto que este tipo de muestras tiene en las infancias y adolescencias trans. Al visibilizar referentes positivos, se les envía un mensaje de esperanza: la posibilidad de construir una trayectoria educativa, laboral y artística sin miedos.

Una muestra viva y comunitaria

El evento, que contará con el apoyo de gremios como FENAPES y AEBU, además del soporte logístico del Mides, no será una exposición estática. Desde la organización invitan a la comunidad trans local a asistir y sumarse, ya que la muestra está en constante construcción y se siguen realizando sesiones de fotos para ampliar el registro.

Tras su paso por el Mercado 18 de Julio, la exposición iniciará un recorrido por otros espacios públicos del departamento, buscando alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos posible. La invitación es abierta a todo público, apostando a que el encuentro y la charla entre vecinos ayuden a derribar los prejuicios que aún persisten en la comunidad salteña. El cierre de la jornada estará a cargo de un número artístico que sellará una noche de celebración y reivindicación.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x4u1