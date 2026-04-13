Violentos incidentes y detenidos tras agresiones.

Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

En la tarde se tomó conocimiento de un hecho de agresión ocurrido en calle Washington Beltrán, entre Cervantes y Vilardebó. En el lugar, un hombre en estado de ebriedad habría agredido físicamente a una joven. La pareja de ésta, al intervenir en su defensa, golpeó al agresor, dejándolo inconsciente.

Personal policial actuante logró establecer la identidad del hombre lesionado, quien se encontraba inconsciente pero con signos vitales. Testigos aportaron información relevante sobre los presuntos involucrados, quienes fueron identificados a pocos metros del lugar. Enterada la Fiscalía de turno, se dispuso la detención de tres adolescentes; dos de ellos no serían ajenos al hecho, mientras que el tercero presentaba requisitoria vigente.

El hombre lesionado fue trasladado al Hospital Regional de Salto (HRS), donde permanece internado en estado grave en el CTI. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente en la escena, mientras se continúa trabajando en el esclarecimiento del hecho.

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Por otra parte, un usuario solicitó la presencia policial en barrio Constitución, denunciando agresiones y amenazas. En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre, quien manifestó que un individuo de 29 años se presentó en su domicilio portando un arma blanca, profiriendo insultos y amenazas contra él y su pareja, además de ocasionar daños en una ventana de la vivienda.

El presunto autor se encontraba acompañado por una adolescente de 16 años y una mujer de 37, quienes permanecían en el lugar al arribo policial, procediéndose a su detención. Se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, continuándose con las actuaciones para el esclarecimiento de los hechos.

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