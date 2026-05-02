Violenta rapiña en la ciudad: herido y menor al INISA

Una violenta rapiña ocurrió en un comercio de la ciudad, dejando como saldo una persona lesionada y un adolescente internado en el INISA.

En el lugar, personal policial entrevistó a dos víctimas de 27 y 25 años, quienes manifestaron que un individuo ingresó al local con casco y portando un arma de fuego.

Mediante amenazas, el delincuente exigió la recaudación de la caja. Durante el hecho, golpeó en la cabeza a una de las víctimas y logró llevarse aproximadamente $U 10.000, dándose a la fuga.

Según relataron los damnificados, en el exterior del comercio lo aguardaba otro hombre a bordo de una moto tipo Zanella Sapucai, sin chapa matrícula.

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La Policía realizó recorridas en la zona sin resultados inmediatos, informando de la situación a Fiscalía. Posteriormente, se logró identificar a un adolescente presuntamente implicado en el caso.

Tras ser conducido ante el Juzgado Letrado de Octavo Turno, se dispuso como medida cautelar su internación provisoria en el INISA, por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravado en calidad de coautor, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

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