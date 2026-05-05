Violenta pelea deja dos hombres lesionados

Un violento episodio se registró en la intersección de calles Salto y Tacuarembó, donde personal policial concurrió ante el reporte de una persona lesionada.



En el lugar, dentro de una vivienda, fue ubicado un hombre de 32 años que presentaba una herida en el pómulo. Al intentar dialogar con él, se mostró agresivo e intentó agredir a vecinos, siendo finalmente reducido por su hermano, también de 32 años.



De acuerdo a lo manifestado por uno de los involucrados, su hermano se encontraba participando de una pelea con al menos tres personas, una de ellas armada con un machete. En determinado momento, cayó al suelo tras recibir el impacto de una piedra, situación que motivó la intervención de su hermano, quien se lanzó para protegerlo y evitar mayores agresiones, recibiendo un fuerte golpe en el rostro.

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Ambos hombres fueron trasladados a un centro asistencial. Uno de ellos fue diagnosticado como “politraumatizado”, mientras que el otro presentó “fractura de pómulo y mandíbula”. Este último no pudo ser entrevistado debido a que debió ser medicado para controlar su estado.

Se continúa trabajando en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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