Violencia y detenciones sacuden Salto en horas

Operativos policiales en Salto dejaron detenidos por requisitorias, rapiñas, heridos por armas y varios procedimientos en investigación.

En la jornada de hoy, personal policial llevó adelante múltiples intervenciones en distintos puntos de la ciudad de Salto, en el marco de operativos de prevención, respuesta a emergencias y cumplimiento de requisitorias judiciales.

En calle Verocay, entre Brasil y Uruguay, fue identificado un hombre de 29 años, quien, al ser verificado en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, presentaba requisitoria vigente por la Dirección de Investigaciones, procediéndose a su detención.

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Por otra parte, en barrio Ceibal, un hombre de 74 años denunció haber sido amenazado en su domicilio. Próximo al lugar fue localizado el presunto autor, de 34 años, quien fue detenido tras ponerse el hecho en conocimiento de Fiscalía.

Asimismo, en la intersección de avenidas José Enrique Rodó y Enrique Amorim, se registró una rapiña a transeúnte. La víctima manifestó haber sido interceptada por tres individuos, quienes, mediante amenazas con arma blanca, le sustrajeron su teléfono celular. No resultó lesionado. El hecho se encuentra en etapa de investigación.

En barrio Malvasio, un hombre de 30 años fue trasladado inconsciente al Hospital Regional Salto tras presentar una herida de arma blanca en el tórax. Según su testimonio, fue atacado sin mediar palabras mientras se encontraba en la vía pública. La víctima expresó no desear radicar denuncia. Policía Científica trabajó en el lugar y se dio intervención a Fiscalía.

En materia de siniestros de tránsito, en avenidas Apolón de Mirbeck y Defensa, una joven de 23 años que circulaba en moto, acompañada por una menor de 2 años, colisionó con un can que se cruzó en la vía. Ambas resultaron politraumatizadas sin pérdida de conocimiento y fueron trasladadas a un centro asistencial.

En otro hecho, un joven de 23 años ingresó al Hospital Regional Salto con una herida de arma de fuego en una mano. Declaró que fue atacado por dos individuos que circulaban en moto en Avenida Manuel Oribe, kilómetro 4. Fiscalía fue informada y se investiga el caso.

En barrio La Amarilla, un joven de 18 años resultó herido con arma blanca tras ser atacado por un grupo de individuos. Tras recorridas en la zona, la Policía detuvo a cinco menores de edad, de entre 14 y 17 años. La víctima reconoció a dos de ellos como autores de la agresión.

Por otra parte, en la zona de Termas del Daymán, una joven de 21 años denunció el hurto de su mochila, la cual contenía efectos personales, incluyendo un teléfono celular y lentes recetados.

En barrio Calafí, fue identificado un hombre de 31 años que presentaba requisitoria vigente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica.

En Ruta 31, kilómetro 54, se procedió a la detención de una adolescente de 17 años y un joven de 22, ambos requeridos por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Río Negro.

Finalmente, en la intersección de calles 19 de Abril y Bella Unión, un joven de 22 años fue detenido por incumplir medidas cautelares de prohibición de acercamiento, tras haber sido denunciado por insultos y molestias en un domicilio.

La Policía continúa trabajando en el esclarecimiento de los hechos, bajo la órbita de Fiscalía competente.

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