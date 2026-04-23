Violencia, robos y detenciones sacuden Salto

La policía de Salto intervino en varios delitos: un joven de 19 años detenido, un hombre condenado a prisión por hurto y una oficial lesionada tras un desacato.

En las últimas horas, personal policial de la ciudad de Salto debió intervenir en una serie de hechos delictivos que incluyeron intentos de hurto, detenciones y un episodio de desacato que culminó con una funcionaria lesionada.

El primero de los hechos se registró tras recibirse comunicación por hurto en una finca ubicada en la zona sur de la ciudad. Al arribo de los efectivos, se entrevistó a una mujer de 28 años, quien manifestó que un joven conocido en la zona intentó sustraer un foco de luz, ocasionando daños en la instalación eléctrica. La denunciante aportó alias y descripción del presunto autor, quien fue localizado a pocos metros del lugar, tratándose de un joven de 19 años de edad.

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Enterada la Fiscalía de turno, se procedió a su detención y traslado para los trámites correspondientes. Finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, se dispusieron medidas cautelares al imputado, en el marco del Art. 222 del N.C.P.P., consistentes en fijar domicilio, prohibición de salir del país sin autorización judicial y restricción de acercamiento a la víctima y su domicilio en un radio de 200 metros, por un plazo de 90 días, con vencimiento automático el 20 de julio de 2026. Posteriormente, se dispuso el cese de su detención.

En otro procedimiento, personal del cuerpo inspectivo del Gobierno de Salto solicitó apoyo policial en la zona este de la ciudad, donde un individuo había sido retenido tras intentar hurtar una moto. En el lugar, un hombre de 32 años relató que el autor intentó llevarse su moto, pero al ser descubierto emprendió la fuga, siendo alcanzado por el denunciante con la colaboración de inspectores.

Puesta en conocimiento la Fiscalía, se dispuso la detención de un hombre de 38 años, quien fue trasladado para continuar con las actuaciones. Culminadas las instancias judiciales en el mismo Juzgado, se condenó a S.R.R.U. como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento del tiempo de detención ya cumplido. Según la liquidación provisoria, la pena vencería el 20 de septiembre de 2026.

Finalmente, en un tercer hecho, efectivos policiales visualizaron una moto circulando en contramano por calle Juncal. Al advertir la presencia policial, sus dos ocupantes emprendieron la fuga. Tras un operativo de seguimiento, móviles policiales lograron interceptar el vehículo en barrio La Tablada. Los ocupantes abandonaron la moto y continuaron la huida a pie.

En el lugar fue identificado el conductor, un hombre de 30 años, quien incurrió en desacato durante su detención, siendo reducido por los efectivos. Durante el procedimiento, una funcionaria policial resultó lesionada en una de sus muñecas, debiendo ser trasladada al Centro Médico de Salto para su atención.

La Fiscalía de turno fue enterada de lo sucedido y las actuaciones continúan bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones.

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