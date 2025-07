¡VIDEO! Pablo Alves: sigo siendo de izquierda y voy a colaborar con este gobierno

- espacio publicitario -

El presidente de la Junta Departamental se suma al gabinete de Albisu y plantea su decisión como parte de una visión abierta y de compromiso con Salto.

Como fue mencionado en el editorial, el comunicado del Frente Amplio llamó la atención. En entrevista exclusiva con El Pueblo, Pablo Alves confirmó su incorporación al equipo del intendente electo Carlos Albisu y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el ofrecimiento. Desde una posición serena, defendió su trayectoria y planteó su decisión como una forma de continuidad en su compromiso público.

Alves remarcó que su ingreso al nuevo Ejecutivo no implica un cambio de identidad política:

—“Voy a seguir siendo de izquierda. Esta propuesta surgió de forma inesperada, a partir del reconocimiento de un trabajo que hice en la Junta, especialmente en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. Nunca se me pidió que dejara de ser frenteamplista.”

Colaboración como principio

Según explicó, su estilo de trabajo ha sido siempre abierto al diálogo y centrado en el interés general:

—“Cuando fui presidente de la Junta, representé a todos los ediles, sin distinción partidaria. Siempre me moví buscando acuerdos. Y hoy sostengo lo mismo: hay que trabajar por Salto desde donde uno pueda aportar.”

Sobre el comunicado del Frente Amplio

Consultado sobre la declaración de la Mesa Política que cuestiona la participación de frenteamplistas en el nuevo gobierno, Alves fue claro:

—“No me pareció una buena forma de comunicar. El contenido y el tono no ayudan a construir. En la práctica, fue una reacción rápida ante un hecho que ya se conocía. Pero la realidad es que no soy el único frenteamplista que va a colaborar.”

También se refirió al encuadre ideológico que el FA hizo del nuevo gabinete:

—“Reducir todo a que se trata de una coalición de derechas no refleja la realidad. Hay gente de distintos sectores. No todo puede dividirse entre blanco y negro.

