VictorPacin Freire y “la ceguera por inatención”

“La influencia de la conducción subconsciente en la seguridad vial”

El tránsito no es un tema recurrente por ser algo antojadizo, sino que la forma en la que manejamos en las calles amerita que sigamos profundizando algunos aspectos para tratar de evitar accidentes en el tránsito. Por ese motivo, una vez más EL PUEBLO convocó a reflexionar sobre este tema a Víctor Pacín.

MANEJAR DORMIDO

“He visto a personas manejar totalmente dormidas y con los ojos abiertos –comenzó diciendo Pacín-, a eso se le llama mirar pero no ver.En realidad están manejando, no conduciendo. Como dice el diccionario manejar es manipular los dispositivos mecánicos de un vehículo, conducir es tener la habilidad pero también cumplir con las normas del comportamiento vial.Para ser claro, poder darme cuenta de cómo comportarme dentro del mundo de los valores viales, la ética y el comportamiento social, vivimos en una sociedad donde si no respetamos las normas no nos estamos respetando a nosotros mismos. Hoy el mundo del comportamiento vial es ‘yo me salvo, yo paso primero el resto no me importa’, es algo que vemos en muchas esquinas de nuestra ciudad”.

“Prestar atención o estar atento, son conceptos fáciles de comprender porque reflejan la experiencia subjetiva, pero son muy difíciles de definir objetivamente. ¿Qué es la atención?

Psicólogos como Broadbentla han definido como un proceso de selección de la información, es decir un mecanismo para distinguir lo relevante de lo irrelevante, y también como un esfuerzo o concentración, como expresaraKahneman.Es decir, una intensificación del procesamiento cognitivo sobre una información concreta que implica acciones como percibir, distinguir, relacionar, pensar. Posiblemente estos dos aspectos, selección de la información y concentración, son importantes para definir lo que ocurre en el cerebro cuando se está atento, se selecciona parte de la estimulación del entorno y se concentran los esfuerzos cognitivos sobre esta información”.

“Asimismo, la atención está asociada con la experiencia subjetiva de ‘caer en la cuenta’ o ‘percatarse’, es decir, la conciencia del estímulo que es la característica subjetiva de la experiencia.Prestar atención a algo implica ser consciente de a lo que se presta atención y,a la inversa, para ser consciente de algo hay que prestar atención puesto que ser consciente significa conocer algo y saber que esto se conoce”.

“La investigación experimental ha demostrado claramente que estar atento es un estado que facilita y mejora el aprendizaje, la memoria y la ejecución de tareas motrices, y que la atención no es sólo una impresión subjetiva sino que se basa en cambios cerebralesespecíficos.Con la atención se activan las zonas cerebrales necesarias para realizar las tareasen curso y se inhiben las que pueden dificultar esas tareas.La base real del comportamientoes la conciencia, esa conciencia cognitiva que nos diferencia entre sociedades”.

LA CEGUERA POR INATENCIÓN

“¿Cuántas veces hemos podido comprobar que alguien no ha visto algo que estaba claramente delante de sus narices?Pero esta especie de ceguera, de no ver lo que no se quiere, no es un acto voluntariosino subconsciente, y depende precisamente del funcionamiento de las redes atencionales.Por eso, algunos especialistas han llegado a afirmar que sin el concurso de la atenciónsomos funcionalmente ciegos. Es decir, queno vemos exactamente lo que está delante de nosotros sino que vemos lo que las redes atencionales nos preparan. El efecto que los psicólogos cognitivos denominan ceguera por inatención o ceguera intencional, demuestra la relación existente entre los mecanismos de atención y la conciencia, que es el hecho de percatarse conscientemente de lo que se ve”.

“Todo esto traducido, quiere decir que muchas veces o casi siempre vemos lo que nos parece relevante.Sino está ciego alguien que pasa al lado nuestro y no nos ve y pensamos que nos mira, realmente tiene su red atencional en lo que él piensa que es importante y listo. En el tránsito es muy riesgoso, porque algunoscruzan sin ver. Estar sumergido en los problemas, una ruta aburrida, la música del auto, el uso del celular, todo eso provoca ceguera por inatención”.

“Hoy lo vemos, mucho más en estos momentos donde tenemos demasiados estímulos que nos sacan de lo importante para sumergirnos en lo superfluo, donde corremos una carrera sin final, o quizás pensando que cumpliendo con todos los pseudo-compromisos vamos a tener una mejor vida y vamos a estar conectados a todo, muchas veces a lo menos importante. Todo esto provoca mirar pero no ver, estar dentro de mi conciencia y no prestar atención, cruzo sin mirar como peatón, me apuro a conseguir todo lo que me pidieron y no me preocupa el resto de los conductores, no encuentro lugar para estacionar, ansiedad, ira, todo esto hace que el tránsito se vuelva un caos. Paso por la derecha porque tengo moto, paso por la izquierda porque tengo habilidad para hacerlo, no me importa nada, lo importante es llegar sin que nadie me moleste, un acto de arrogancia brutal socialmente aceptado”.

LO QUE SE DEBERÍA HACER

“En principio, mantener los problemas fuera del vehículo; estar atento con sus sentidos; bajar la velocidadpuede salvar una vida; utilizar el vehículo lo menos posible o lo indispensable; dejar el vehículo lejos del tránsito pesado evitando las horas pico; manejar la ansiedad, porque es un factor que nos lleva a aumentar la velocidad y perder visión”.

“¿Se ha puesto a pensar cuántos metros recorremos a 45 Kms. por hora cuando miramos el celular 3 segundos?Cada segundo es exactamente 12.5 metros, o sea que si miro el celular 3 segundos hago 37.5 metros ciego, sin ver, sin atender, cualquier cosa puede pasar,de esa situación accidental ya no se vuelve”.

“Respire profundamente al subirse al vehículo y pregúntese si está apto para conducir, esa es la teoría de los diez segundos. Cuando me subo al vehículo siento y pienso si estoy apto realmente para conducir, si no estoy proyectando mis problemas personales al tránsito, lo que me puede provocar tener un accidente o quizás aún peor, arruinarle la vida a alguien solo por el hecho de no ser consciente de mis elecciones”.

“Estos son algunos consejos de prevención, pero el más importante es que todos tenemos derecho a utilizar las calles. Respetemos las normas y respetemos a los demás como a nosotros mismos. No hay soluciones mágicas, solo la conciencia social para mejorar el estado actual del tránsito”, concluyó Pacín.