Víctor Hugo Solís prepara una nueva Noche de la Nostalgia en el Ayuí

Víctor Hugo Solís, referente de la radio y la música en la región, adelantó detalles de lo que será una de las fiestas más esperadas del año: la Noche de la Nostalgia, el próximo 24 de agosto en el Complejo Ayuí.
Se trata de una tradición que Solís sostiene desde hace más de cuatro décadas, con inicios en 1984 en Radio Cultural, cuando aún no existían las FM en el medio local. “La nostalgia implica muchas cosas: recuerdos, clásicos, carnaval, fiesta de primavera… y hoy hasta los jóvenes se suman a este viaje musical”, señaló.
Lo que se viene este 24 de agosto
- Horario: desde las 21 horas, con dos pistas y la misma música.
- Capacidad: más de 1.500 personas en un predio con espacios verdes y patio de comidas.
- Música: estarán en cabina los DJ Néstor Rasé y Mario Goldman, junto al tradicional sonido de Toti.
- Sorpresas: sorteos y regalos durante toda la noche, con cupones de sponsors locales que incluyen cenas, artículos de boutique, tratamientos estéticos y estadías en Federación y Punta del Este. El año pasado, incluso, una familia ganó un viaje a Florianópolis.
- Entradas: hasta este miércoles se ofrecen promociones de 2 por $600 en puntos seleccionados; luego tendrán un valor de $500 cada una.
Una fiesta con historia
Solís recordó los tiempos en que la juventud salteña se encontraba en lugares como Oasis o la Estudiantina. “Era salir a bailar a las 10 u 11 de la noche, no a las 3 o 4 de la mañana como ahora”, comentó, subrayando que esta celebración busca recrear ese espíritu.
El repertorio será un verdadero viaje en el tiempo: clásicos de los 70, 80 y 90, desde Bee Gees hasta Raza Negra, pasando por rock nacional, cumbia, Gilda y la música brasileña que marcó época.
Expectativa y convocatoria
Las entradas anticipadas prácticamente se agotaron, con unas 800 personas ya confirmadas. Se espera un lleno total, con visitantes de distintos puntos del país y de Argentina, aprovechando el fin de semana largo.
“Será un reencuentro con amigos, buena música y la oportunidad de revivir los grandes momentos de nuestra generación”, concluyó Solís, agradeciendo al público que sigue cada año la propuesta.