Varios siniestros de tránsito y operativos policiales en Salto

Salto, 08 de septiembre de 2025

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 07:20, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de Av. Enrique Amorim y Av. José Enrique Rodó, donde se registró un siniestro de tránsito entre un auto y una moto. En el lugar se constató que resultó lesionado un masculino de 41 años de edad, conductor del birrodado marca Yumbo, modelo Max 110 cc, quien circulaba por Av. Rodó al Norte y, al llegar a la intersección con Av. Enrique Amorim, fue colisionado por un auto marca Renault, modelo Nuevo Logan, conducido por una femenina de 50 años de edad, que circulaba por Av. Enrique Amorim al Este.

Al lugar acudió una unidad de emergencia médica de EMI, cuyo personal emitió diagnóstico primario para el conductor de la moto: “Politraumatizado leve, fractura de miembro inferior izquierdo”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto para su asistencia.

HURTO A COMERCIO

Próximo a la hora 12:00, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de Av. Brigadier General Manuel Oribe y calle Juana de Ibarbourou, por hurto consumado en comercio. En el lugar se entrevistó a una femenina de 34 años de edad, quien manifestó haber constatado daños en el tejido, ruptura de candado y hurto en el interior de un freezer ubicado en el exterior del local. Expresó que le fueron sustraídos varios productos congelados. El comercio cuenta con sistema de cámaras de videovigilancia. Se recepcionó denuncia al respecto y trabaja Policía Científica.

MORDEDURA DE CAN

Siendo la hora 14:30, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a Av. Manuel Patulé y Oficial 1, barrio Ceibal Sur, por mordedura de can. En el lugar se entrevistó a una femenina de 57 años de edad, quien resultó lesionada presentando mordeduras en ambos miembros inferiores. Concurrió una unidad de emergencia Cardio, cuyo personal brindó asistencia y emitió diagnóstico primario: “Mordedura de can, sin compromiso vascular”, siendo trasladada al Hospital Regional Salto para su atención.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 16:20, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de calles Grito de Asencio y 8 de Octubre, por siniestro de tránsito. En el lugar se constató colisión entre un auto y una moto. Resultó lesionado un masculino de 35 años de edad, conductor de la moto marca Mondial, quien circulaba al Sur, siendo colisionado por un auto marca Chevrolet, modelo Onix, conducido por una femenina de 43 años de edad, que circulaba al Oeste.

El lesionado fue asistido en el lugar por un médico, quien emitió diagnóstico primario: “Posible fractura de clavícula”, disponiéndose su traslado al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

Salto, 09 de septiembre de 2025

PLANILLA DE AGUAS CAÍDAS

Precipitaciones registradas en las últimas 24 horas:

Sarandí de Arapey*: 18 mm

Pasos crecidos*: Paso del Horno en Secc. 11ª

OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR

Próximo a la hora 19:30 de ayer, personal policial, en coordinación con personal del Cuerpo Inspectivo del Gobierno de Salto, llevaron a cabo Operativo Impacto en tres puntos de la ciudad: Av. Brigadier General Manuel Oribe y calle Yaro, Av. Enrique Amorim y Av. José Enrique Rodó, y calle Treinta y Tres Orientales y Acuña de Figueroa.

Fueron registrados e identificados 20 vehículos con sus respectivos conductores, incautándose, por parte del Cuerpo Inspectivo, cuatro motos por irregularidades en la documentación. Finalizó sin novedad.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

A la hora 21:20 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calle 8 de Octubre y Zorrilla de San Martín por siniestro de tránsito entre una moto y un auto. En el lugar se pudo establecer que se trataba de una moto marca Winner 125 cc, conducida por un masculino de 20 años de edad, quien circulaba por calle Zorrilla y, al llegar a calle 8 de Octubre, colisionó con un auto Peugeot conducido por un hombre de 43 años de edad.

Acudió una unidad de emergencia médica, cuyo personal asistió al conductor del birrodado, expidiendo diagnóstico: “Politraumatizado leve”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Siendo la hora 21:25 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calle Rincón y Av. Juan Harriague por siniestro de tránsito. Se pudo establecer que un masculino de 62 años de edad, conductor de un auto, circulaba por Av. Harriague en sentido Este-Oeste, y en el mismo sentido lo hacía una femenina de 18 años en una moto marca Yumbo C-110. El automóvil, al llegar a calle Rincón, realizó un giro en “U”, colisionando con el birrodado.

Acudió una unidad de emergencia médica; la conductora de la moto fue asistida y examinada por un médico, quien expidió diagnóstico: “Politraumatizada leve”.