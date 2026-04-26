Varios incidentes en Ceibal: hurtos, amenazas y detenidos

Diversos procedimientos policiales se llevaron a cabo en las últimas horas en la zona de barrio Ceibal y Ceibal Sur, a raíz de denuncias por hurtos, desorden y amenazas, con varias personas detenidas y actuaciones en curso.

En uno de los hechos, personal policial concurrió a barrio Ceibal Sur por un hurto en un carrito de comidas. En el lugar se entrevistó a un hombre de 42 años, quien denunció que su sistema de alarma le alertó sobre un corte de energía. Al presentarse, constató daños en el cableado del contador y el hurto de una llave térmica. Fiscalía fue informada y se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Por otra parte, en barrio Ceibal, efectivos acudieron por un desorden, donde una mujer de 26 años denunció que un hombre de 31, en estado de ebriedad, se presentó por tercera vez en su domicilio, profiriendo insultos y amenazas hacia su padre. Enterada la Fiscalía de turno, se procedió a la detención del denunciado y su traslado para los trámites correspondientes.

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Asimismo, se registró un hurto en proceso en una verdulería de la zona. Personal policial logró ubicar dentro del predio a un hombre de 23 años, quien habría ingresado tras dañar un tejido perimetral. El propietario del comercio, de 32 años, radicó la denuncia. El sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía.

Finalmente, en calles Guaraní y avenida Enrique Rodó, se solicitó presencia policial por una mujer que causaba molestias. En el lugar, los efectivos identificaron a una femenina de 44 años en evidente estado de ebriedad, quien insultó al personal y se negó a aportar sus datos, incurriendo en desacato. Un hombre de 41 años radicó denuncia por molestias. La mujer fue detenida, identificada y trasladada, interviniendo personal de Investigaciones.

Todos los casos continúan bajo investigación.

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