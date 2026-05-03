Varios delitos en la ciudad: hurtos, intento de rapiña y un detenido dentro de un centro educativo

Uno de los episodios se registró en la intersección de avenida Magallanes y Carlos Reyles, donde un hombre de 34 años detectó a un joven de 19 en actitud sospechosa dentro de un comercio. Al interceptarlo en la salida, constató que llevaba entre sus ropas una botella de bebida alcohólica. Enterada la Fiscalía, se dispusieron los trámites correspondientes.



En otro hecho, en calle Zelmar Michelini al 1000, un hombre de 60 años logró demorar a un individuo de 28 que intentaba sustraerle su motocicleta, quedando a disposición de las autoridades mientras se realizan las actuaciones de rigor.



Asimismo, en un local ubicado en avenida Benito Solari y Dra. Matilde Albisu, se denunció un hurto tras constatarse el faltante de varios objetos, entre ellos una bolsa de boxeo, guantes, una consola de música y bebidas alcohólicas. El autor habría ingresado mediante daños en una puerta de vidrio, forzando un candado.

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Por otra parte, una mujer de 21 años denunció un hurto en su vivienda en la zona de Florencio Sánchez y calle 4, donde al regresar constató la falta de un televisor, prendas de vestir y un acolchado.



Uno de los hechos más relevantes ocurrió en barrio Horacio Quiroga, donde durante un patrullaje, efectivos policiales detectaron una motocicleta que se dio a la fuga. En la intervención, el birrodado colisionó con el móvil policial, resultando su conductor, de 30 años, lesionado, mientras que el acompañante logró huir. Se estableció que momentos antes ambos habrían intentado ingresar a una vivienda mediante amenazas con arma blanca para robar una moto. Durante la fuga se descartaron objetos, entre ellos una tobillera electrónica que fue recuperada por la Policía. El lesionado fue diagnosticado como politraumatizado y trasladado al Hospital Regional Salto, constatándose además espirometría positiva. Trabajaron en el lugar Policía Científica, Investigaciones y Tránsito.



En otro procedimiento, en calle Brasil al 1100, se reportó la presencia de un hombre extraño dentro de una institución educativa. La situación fue controlada en el lugar, procediéndose a la detención de un masculino de 47 años en el patio interno. Se incautaron diversos objetos, entre ellos dinero, efectos personales y útiles. El responsable del centro radicó denuncia por daños en un vidrio y en el tejido perimetral. Intervino Policía Científica.



Finalmente, un hombre de 46 años denunció haber sido víctima de una rapiña, tras ser agredido físicamente en la vía pública frente a un centro asistencial, donde le sustrajeron su billetera y teléfono celular. La Policía continúa trabajando para esclarecer el hecho.

Todos los casos se encuentran bajo investigación, con intervención de Fiscalía y actuaciones en curso.

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