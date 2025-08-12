Varias colisiones en Salto dejaron motociclistas lesionados y la Policía intervino en otros hechos

Varias colisiones en diferentes puntos de Salto dejaron motociclistas lesionados

En el transcurso de la jornada de ayer, la Policía intervino en cuatro siniestros de tránsito ocurridos en distintos barrios y rutas del departamento. En todos los casos se vieron involucradas motocicletas, cuyos conductores resultaron con lesiones de diversa entidad y debieron ser asistidos en centros de salud.

Colisión entre auto y moto en Héctor Gutiérrez Ruiz y 19 de Abril dejó un lesionado

Un motociclista de 22 años resultó con politraumatismos tras impactar contra un auto en la intersección de Héctor Gutiérrez Ruiz y 19 de Abril. Fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial.

Colisión entre moto y camioneta en Ruta 3 y Av. Carlos Reyles

Una motociclista de 46 años sufrió traumatismo grave de rodilla y pérdida de conocimiento al chocar contra una camioneta en la entrada de una estación de servicio en Ruta 3 y Av. Carlos Reyles. Fue derivada al Hospital Regional Salto.

Choque entre auto y moto en Acuña de Figueroa y Sarandí

Un joven de 18 años, conductor de una moto, resultó con traumatismo de tórax tras colisionar con un auto en la intersección de Acuña de Figueroa y Sarandí. Fue trasladado a un centro asistencial.

Motociclista lesionado tras colisión por alcance en Av. Gobernador de Viana y Cuareim

Un hombre de 40 años resultó con politraumatismos leves luego de chocar por alcance contra una camioneta en Av. Gobernador de Viana y Cuareim. Fue asistido y derivado al Hospital Regional Salto.

Operativos policiales por delitos, daños y asistencia a menor en estado de ebriedad

Durante la jornada de ayer, efectivos policiales actuaron en distintos hechos ocurridos en la ciudad de Salto, que incluyeron un hurto en un hogar de atención, daños a una dependencia judicial y la localización de una menor de edad en estado de ebriedad.

Hurto en hogar de atención a niños, niñas y adolescentes

Siendo la hora 07:50 de ayer, personal policial concurrió a un hogar ubicado en Av. Apolón de Mirbeck, a la altura del 6200, por un hurto consumado.

En el lugar se entrevistó a un hombre de 36 años, quien denunció el hurto de varios comestibles, perpetrado mediante daños en una reja.

Concurrió Policía Científica. Se trabaja.

Detenido por apedrear una dependencia judicial

A la hora 08:20 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a una dependencia judicial ubicada en calle Artigas, a la altura del 1000, por daños.

En el lugar se constató la rotura del vidrio de una de las ventanas. Próximo a la zona fue identificado el autor del apedreo, un hombre de 25 años, disponiéndose su detención por orden fiscal y la realización de los trámites de rigor.

Se investiga.

Menor de 13 años encontrada alcoholizada en la vía pública

A la hora 00:25 de ayer, se recibió comunicación al Servicio de Emergencia 9-1-1, informando que en la intersección de Av. Wilson Ferreira Aldunate y calle Intendente Juan H. Paiva había una persona en estado de ebriedad.

En el lugar se identificó a una menor de 13 años, quien fue trasladada a un centro asistencial para su atención.

Mediante el Sistema de Gestión y Seguridad Pública se localizó a la madre de la menor, quien también fue trasladada al Hospital Regional Salto.

Se trabaja.

Policía realizó traslados de personas en situación de calle a refugios de Salto

En horas de la madrugada de ayer, efectivos policiales intervinieron en distintos puntos de la ciudad para trasladar a personas en situación de vulnerabilidad hacia refugios, a fin de resguardarlas de las bajas temperaturas.

A la hora 01:20 de ayer, desde calle Cervantes, entre calles 25 de Agosto y 18 de Julio, personal policial trasladó a un hombre de 34 años al refugio ubicado en calle Grito de Asencio.

En el mismo horario, desde la intersección de calle Diego Lamas y Dr. Raffo, se efectuó el traslado de un hombre de 35 años al refugio ubicado en calle Grito de Asencio.

A la hora 02:55 de ayer, desde la intersección de las Avenidas José Batlle y Ordóñez y Blandengues, se trasladó a dos hombres de 18 y 26 años al refugio ubicado en el Batallón de Infantería.