AUDIO: “Vamos a trabajar para desarticular toda la transformación educativa”

Salto fue anfitrión de una triple jornada que culminó este domingo, donde la Federación de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) mantuvo una serie de reuniones y actividades analizando la actualidad de la enseñanza en el marco de un año presupuestal y de trabajo para comenzar a revertir lo que ha sido llamado por el gobierno anterior, la Transformación Educativa, así lo indicó a EL PUEBLO, la Presidente de FENAPES, la salteña Marcela da Col.

– ¿Qué balance se hace de esta triple jornada de FENAPES acá en Salto?

– Fueron unas jornadas maratónicas, intensas, para nosotros como filial una enorme responsabilidad y un enorme orgullo haber podido recibir a la Federación en tres actos muy importantes. Dos que tienen que ver con el funcionamiento regular de su vida orgánica, como es la realización de la sesión del Comité Ejecutivo, y la otra es la que se concretó hoy domingo, la realización de su Asamblea General de Delegados, porque es el organismo de conducción de la FENAPES entre Congreso y Congreso. Hoy, por ejemplo, se estuvo deliberando con respecto a qué actividades, qué movilizaciones vamos a estar desarrollando en esta etapa, y discutiendo los elementos y la plataforma del PIT CNT, de acuerdo a la resolución de la Mesa Representativa Nacional Ampliada del pasado jueves.

Y por otro lado, tuvimos el sábado de tarde una actividad de intercambio, como nos gusta hacer desde FENAPES, que dimos en llamar Rondas de Diálogos por la Educación Pública, que es en el marco de las actividades que generalmente hacemos cuando hay años presupuestales como este, en que el gobierno empieza a diseñar el presupuesto para el quinquenio, pero también en el sentido de poder hablar de lo que es la educación, sobre todo cuando venimos saliendo de un período que implantó la Transformación Educativa y que esperamos revertir. Por tanto, el diálogo fue más amplio, no fue solamente de recursos económicos que se necesitan, sino también de qué educación queremos.

Lo importante es que todas estas jornadas se cumplieron bien, con la participación de la gente dentro de los márgenes y las expectativas que teníamos, y los compañeros y las compañeras que vinieron se sintieron también bien atendidos, así que, bueno, la verdad que un balance positivo.

Después, con respecto a la jornada en sí, nos quedó un trago amargo, porque teníamos algún diputado que nos había confirmado la asistencia, que minutos antes de empezar por lo menos tuvo la diferencia de escribir y decir que por razones personales no podía asistir. Otro que ya en el correr de la semana, cuando le escribí de que no recibía una respuesta de confirmación, me dice que iba a ver si la agenda le permitía participar, y bueno, el otro diputado no tuvimos ningún tipo de respuesta. Era nuestra aspiración que por lo menos los diputados de Salto estuvieran en este conversatorio. Son cosas que suelen suceder en este contexto.

– Imagino que ese intercambio que se esperaba tener con los Diputados era en el marco del trabajo por un mejor presupuesto para la enseñanza.

– Es lo que esperábamos, sobre todo porque si bien se trabajó desde el punto de vista reivindicativo, tanto lo hizo ADUR como FENAPES, que tenía que ver más que nada con el formato técnico pedagógico, hubo un manejo de información que hemos relevado a nivel de FENAPES con respecto al presupuesto. Estuvo también la consejera Daysi Iglesias, que también se refirió al presupuesto. Nos hubiera interesado que los diputados, que van a ser quienes después tomen la decisión política de ver qué dineros asignar a cada ítem o a cada renglón del presupuesto, estuvieran por lo menos un poquito interiorizados de cuál es la opinión que tenemos o cuáles son nuestros planteos o aspiraciones.

– Bien, con respecto a lo de la Transformación Educativa, donde fueron dejados de lado por la LUC de los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, ¿estarán trabajando seguramente para revertir esta situación con el gobierno?

– Sí, con respecto a esto, tenemos información que nos ha facilitado el propio CODICEN, donde habría dos proyectos. Uno que tiene que ver con la creación de la Universidad Pedagógica, y la otra es justamente la de devolver el carácter de cogobierno y de participación de los trabajadores con representantes en los desconcentrados. Y, por tanto, de que cada uno de los desconcentrados de la ANEP vuelva a ser un Consejo y no, como es ahora, una Dirección General. Eso sería parte de algún proyecto de ley que no sé si sería ya para este año, porque probablemente lo que resta del año el presupuesto insuma todo el tiempo parlamentario. En este momento, nosotros con Secundaria, pero sabemos que los compañeros de AFUTU también, Formación Docente y Magisterio, estamos en cada uno de nuestros desconcentrados con las Direcciones Generales convocados a trabajar en torno a cambios más micro que nos permite hacer a nivel técnico-pedagógico.

Nosotros, por ejemplo, en Secundaria vamos a tener ya una consulta que, más allá de los sindicalizados, va a ser una ATD liceal para la semana que viene, el 23 de julio. Y ahí ya se va a poner a consideración lo que el equipo de trabajo de Secundaria con ATD, donde estuvimos participando en alguna instancia como sindicato también, se hicieron algunos aportes en cuanto a, por ejemplo, el módulo introductorio, en los reglamentos de pasaje de grado, uno para ciclo básico y el otro para bachillerato, y después algunas modificaciones más en cuanto a exámenes y calidad de las pruebas. Por ahí estuvimos trabajando, es un poco como acomodar las cosas para este año, teniendo en perspectiva que vamos a trabajar para el próximo año poder desarticular toda la transformación educativa.