Valdez & Cía. con más de mil vacunos en el remate de Lote 21 de agosto

El consorcio Lote 21 realizará este martes 12 su remate correspondiente al mes de agosto, con una oferta total de 6.300 vacunos y 600 lanares. La firma José A. Valdez & Cía. participará con 1.049 vacunos certificados, destacándose en un contexto de plena escasez de oferta y firme demanda.

En diálogo con el gerente comercial Ricardo Pigurina señaló que el respaldo de los clientes permitió llegar a la meta de las mil cabezas consignadas. “Estamos muy contentos, es un lindo desafío en un momento de buenos valores y expectativa de ventas totales”, expresó.

La oferta de Valdez incluye la segunda parte de la liquidación de «Revello Buencristiano», con terneras, terneros, novillos de 1 a 2 y de 2 a 3 años, todos de muy buena genética Angus y Hereford. Además, se suman tres lotes destacados de vaca de invernada, vientres preñados Angus nuevos para parir en primavera, novillos sobreaño muy demandados, así como terneros enteros, castrados y lotes mixtos.

Los lotes provienen de Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó. El remate comienza a las 9:00 horas, transmitido por DirecTV, VTV Rural y plataformas digitales de Lote 21. Las preofertas ya están habilitadas con un 1% de descuento, y se ofrecen condiciones especiales para clientes del Banco Santander con plazos de hasta dos años.