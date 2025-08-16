Vaimaca Rugby Club: deporte, reencuentros y grandes novedades

- espacio publicitario -



El Vaimaca Rugby Club vive un agosto cargado de actividad, emociones y logros. Hace

pocos días, un ómnibus con 50 integrantes —entre deportistas de rugby y hockey

juvenil, staff y familiares— viajó a Soriano para participar del Encuentro Nacional

Juvenil. Más allá de los destacados resultados deportivos, lo que brilló fue el espíritu de

confraternidad y unión entre los azulgranas, reafirmando los valores que han

caracterizado siempre a la institución. Las inscripciones para rugby y hockey juvenil

continúan abiertas, con entrenamientos martes y jueves a las 19:00 horas.

Otra gran noticia es que el hockey vuelve a su casa. Tras un tiempo entrenando fuera,

la primera división femenina de Vaimaca retoma sus prácticas en las instalaciones del

club. Los entrenamientos serán martes y jueves a las 20:00 horas, y se convoca a chicas

de 16 años en adelante a sumarse a esta disciplina que sigue creciendo.

Pero eso no es todo: el 24 de agosto el club se vestirá de fiesta. En su sede de Camino

del Éxodo 2695, la jornada comenzará a las 14:30 con un amistoso de rugby femenino,

seguido a las 15:30 por el partido de primera división ante Salto Grande de Argentina.

Y como cierre especial, a las 19:00 se inaugurará la nueva terraza del club, un espacio

pensado para disfrutar y compartir. Será la ocasión ideal para comenzar la previa de la

“Noche de la Nostalgia” con DJs, shows en vivo, barra de tragos y comidas, y un

ambiente que promete ser inolvidable.

Desde la comisión directiva se invita especialmente a los salteños a acercarse, apoyar al

deporte local y descubrir este nuevo rincón azulgrana. En Vaimaca, la tradición

deportiva se combina con la alegría del encuentro, demostrando que el club es mucho

más que una cancha: es una familia que crece, compite y celebra unida.