Vaimaca Rugby Club abre su temporada deportiva 2026

Vaimaca Rugby Club lanzó su propuesta deportiva 2026 con hockey mixto y rugby en varias categorías, incluyendo el inicio del rugby femenino.

Vaimaca inicia con sus actividades e invita a todos los salteños a sumarse.

Vaimaca Rugby Club dio a conocer su propuesta deportiva para la temporada 2026, invitando a niñas, niños, jóvenes y adultos a sumarse a sus actividades de hockey y rugby, dos disciplinas que forman parte del crecimiento deportivo y social de la institución.

Dentro de la oferta deportiva se encuentra el hockey, que se desarrolla en modalidad mixta para niñas y niños. Las categorías están destinadas a deportistas infantiles de hasta 13 años y juveniles de hasta 16 años. Desde el club señalaron que no es necesario contar con experiencia previa para comenzar a practicar, ya que el objetivo es enseñar desde las bases, acompañando a cada jugador y jugadora en su proceso de aprendizaje y formación deportiva.

Por otro lado, el rugby continúa siendo una de las disciplinas centrales de la institución, con varias categorías pensadas para diferentes edades. En la división infantiles la práctica también es mixta, permitiendo la participación de niñas y niños de hasta 13 años. A su vez, el club cuenta con una categoría juvenil para jugadores de hasta 17 años y una primera división destinada a mayores de 18 años.

Una de las principales novedades de este año será el inicio de la categoría femenina de rugby, cuyo comienzo de actividades está previsto para el próximo lunes 9. Con esta iniciativa, el club busca seguir ampliando la participación y brindar más espacios para que las mujeres puedan integrarse a la práctica de este deporte.

Desde el Vaimaca Rugby Club destacaron que su proyecto deportivo apunta no solo al desarrollo de habilidades dentro del campo de juego, sino también a la formación de personas a través de valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Bajo el lema “Creamos deportistas”, la institución invita a toda la comunidad a formar parte de su propuesta 2026. Quienes deseen integrarse pueden acercarse al club para comenzar a entrenar, recordando que no es necesario tener experiencia previa, sino simplemente ganas de aprender, compartir y vivir el deporte.

