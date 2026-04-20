Vaimaca presente en encuentro en Paysandú

Encuentro binacional de rugby femenino en Paysandú reunió equipos de Uruguay y Argentina, impulsando el crecimiento y la integración regional.

Toda la jornada de ayer desde las 10 de la mañana hasta casi el atardecer se disputó el Segundo Encuentro Binacional Femenino en Paysandú de Rugby Femenino, donde 7 equipos de Uruguay y Argentina se enfrentaron en varios partidos para hacer crecer la disciplina en ambos márgenes del Río Uruguay.

Este evento fue organizado por Mulitas Rugby Paysandú, con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Paysandú, la Unión de Rugby del Uruguay y la Unión Entrerriana de Rugby, en el cuál con una batería de partidos que se desarrollaron todo el día, se buscó fortalecer el rugby femenino (en esta ocasión modalidad de 12 jugadoras en cancha) en ambos países.

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Los equipos participantes de este encuentro binacional fueron los siguientes: Echagüe y Carpinchos de Argentina, CTM Rugby (Círculo de Tenis Montevideo), Trouville y Las Águilas de Montevideo, Mulitas Rugby Paysandú y Vaimaca Rugby de nuestra ciudad.

Diario El Pueblo charló con Germán Verocai, entrenador de las chicas de Vaimaca Salto que sobre el descanso en mitad del Encuentro expresó: “La verdad que muy contento que haya vuelto el rugby femenino acá al norte con tanta fuerza, con todos estos equipos que están sumando, la integración de los equipos de Argentina es un plus que ayuda a levantar el nivel y la motivación, la comunicación y el conocimiento del deporte en toda la zona.

Germán agregó: “En Paysandú y Salto estamos en las mismas condiciones, tratando con un equipo solo de crecer y de hacer conocer el deporte sobre todo en la rama femenina y bueno eso me parece que es un espectáculo tener eventos como este, tratando de volver, tuvimos en otros años planteles muy extensos, luego por distintas razones se fue achicando, tuvimos unos años sin participación, por suerte estamos volviendo”

Verocai subrayó, además: “Hoy en día no estoy en conocimiento de la selección uruguaya actual, pero para toda chica, como para cualquier jugador de cualquier deporte, la motivación de la selección uruguaya es lo mejor que le puede pasar, así que bueno, ojalá que sí que salga eso, la Unión de Rugby del Uruguay tiene que interesarse, los clubes de la capital y del resto del país, que valoren el femenino como en otros deportes. Sabemos que el fútbol ha crecido mucho, el vóley ha crecido mucho en la rama femenina, el hockey, pegamos con ese debe me parece”.

Por último, el mandamás de Vaimaca finalizó: “En Salto las chicas practican lunes y miércoles, desde ya todo el mundo bienvenido, a partir de ahí en categorías infantiles tenemos algunas chicas, o sea que no importa la edad, a partir de 8 años están adelante, la primera a partir ya de los 18, esperamos a todo el que esté interesado, que tenga dudas, que sepa que haya visto o que no, siempre son bienvenidos”.

Se harán más encuentros durante el año y cada equipo será local, afianzando nuevamente las raíces rioplatenses y haciendo crecer con más fuerza esta rama del rugby que últimamente ha estado bastardeada en algunos aspectos y que busca reestructurarse al menos de este lado del charco con nuevo entrenador de “Las Teras” y dando más lugar y continuidad a competencias regionales.

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