Vaimaca festejó en casa y ya piensa en Cucu

Vaimaca venció 22-15 a Salto Grande en Camino del Éxodo y se prepara para recibir a Club Universitario de Concepción del Uruguay por la tercera fecha de la Unión Entrerriana de Rugby.

Vaimaca consiguió una valiosa victoria al derrotar por 22 a 15 a Salto Grande en el encuentro disputado en cancha del equipo azulgrana, en Camino del Éxodo, en el marco de una nueva jornada de la Unión Entrerriana de Rugby.

El conjunto salteño logró sumar un triunfo importante en condición de local, resultado que le permite seguir en carrera dentro del certamen regional y afianzarse en la tabla de posiciones. El duelo se desarrolló en un escenario conocido para ambos equipos, con la presencia de público que acompañó la jornada de muy buena manera.

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Este resultado marca un paso positivo para Vaimaca en el torneo, sumando confianza y consolidando su participación en una competencia que reúne a equipos de la región y que presenta un calendario exigente.

Con este compromiso ya cerrado, el equipo salteño comienza a enfocarse en lo que será la tercera fecha del campeonato. En esa instancia, Vaimaca deberá enfrentar a Club Universitario de Concepción del Uruguay, nuevamente en condición de local, repitiendo escenario en Camino del Éxodo.

El próximo encuentro aparece como una nueva oportunidad para que el conjunto continúe sumando en el certamen y mantenga su protagonismo dentro de la Unión Entrerriana de Rugby, en un torneo que avanza y empieza a marcar tendencias en sus primeras fechas.

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