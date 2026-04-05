Vaimaca confirma su calendario en el Torneo Apertura Desarrollo 2026

Vaimaca representará a Salto en el Torneo Apertura Desarrollo 2026 de rugby. Con fixture confirmado, enfrentará a clubes de Entre Ríos en ida y vuelta.

Vaimaca se viene fuerte con intensa competencia. Foto: VaimacaClubSalto





Vaimaca Rugby Club ya conoce su camino en el Torneo Apertura Desarrollo 2026 y se prepara para representar al rugby salteño en una competencia que vuelve a integrar a clubes de la región del litoral argentino, consolidando el crecimiento deportivo y el intercambio competitivo entre ambas orillas del río Uruguay.

El conjunto salteño formará parte de la Zona 1 del certamen, donde enfrentará a instituciones con trayectoria en el rugby regional como Colón Rugby Club, Salto Grande Rugby Club, Curiyú Rugby Club, Los Espinillos Rugby & Hockey y el Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU). El torneo se disputará a dos ruedas, con partidos de ida y vuelta, lo que permitirá a Vaimaca sumar una importante cantidad de minutos de competencia ante rivales exigentes.

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El debut será como visitante frente a Colón Rugby Club en la primera fecha. Posteriormente, el equipo tendrá su estreno como local en la segunda jornada cuando reciba a Salto Grande Rugby Club, en un encuentro que promete ser especial por tratarse de un cruce con fuerte vínculo regional.

En la tercera fecha, Vaimaca volverá a jugar en casa enfrentando a CUCU, mientras que en la cuarta jornada deberá viajar para medirse ante Curiyú Rugby Club. El cierre de la primera rueda será también en condición de visitante frente a Los Espinillos Rugby & Hockey, completando así un exigente inicio de campeonato que pondrá a prueba la preparación del plantel.

La segunda rueda comenzará con el cruce como local frente a Colón Rugby Club en la sexta fecha, seguido por el encuentro como visitante ante Salto Grande Rugby Club en la séptima jornada. Luego, el equipo salteño volverá a viajar para enfrentar a CUCU en la fecha ocho, mientras que en la novena fecha será anfitrión ante Curiyú Rugby Club. Finalmente, la fase regular se cerrará en casa frente a Los Espinillos Rugby & Hockey en la décima jornada.

El Torneo Desarrollo representa una instancia clave para instituciones que buscan fortalecer su estructura deportiva, brindando rodaje competitivo a planteles en crecimiento y generando una plataforma para la consolidación de jugadores jóvenes. En ese sentido, la participación de Vaimaca reafirma el proceso que el club viene llevando adelante en la formación de sus divisiones juveniles y en la construcción de una identidad basada en el compromiso, el trabajo en equipo y la superación constante.

Durante los últimos años, la institución ha apostado al desarrollo integral de sus jugadores, promoviendo valores fundamentales del rugby como el respeto, la disciplina y el compañerismo. Este tipo de competencias permite no solo medir el nivel deportivo, sino también fortalecer los lazos con clubes de la provincia de Entre Ríos, una región históricamente vinculada al crecimiento del rugby en el litoral.

La temporada 2026 se presenta como un nuevo desafío para Vaimaca, que buscará seguir sumando experiencia y consolidar su presencia en el ámbito regional. La participación en este certamen no solo posiciona al club en un contexto competitivo de mayor exigencia, sino que también contribuye a mantener activo el desarrollo del rugby en Salto, generando oportunidades para que nuevos jugadores continúen integrándose a la disciplina.

Con un calendario definido y la motivación de representar a la ciudad, Vaimaca Rugby Club afronta una nueva edición del Torneo Apertura Desarrollo con el objetivo de seguir creciendo y dejar en alto el nombre del rugby salteño en cada presentación.

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