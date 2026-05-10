Vaimaca busca recuperarse en el Provincial Desarrollo

Vaimaca vuelve a la actividad este 10 de mayo ante Los Espinillos por la quinta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo de la UER.

El rugby regional volverá a tener actividad este domingo 10 de mayo con la disputa de la quinta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), una competencia que sigue mostrando una importante participación de clubes de distintos puntos de Entre Ríos y también de Uruguay. En ese marco, Vaimaca afrontará un nuevo compromiso con la intención de recuperarse tras la caída sufrida en la jornada anterior y continuar peleando por posiciones dentro de la Zona 1.

El conjunto salteño viene de disputar un exigente encuentro en condición de visitante frente a Curiyú, en la ciudad de Chajarí, donde terminó cayendo por 45 a 15 en un partido correspondiente a la cuarta fecha del certamen. El elenco local logró imponer condiciones desde el inicio y aprovechó su fortaleza jugando en casa para sumar un triunfo importante que lo mantiene expectante en la tabla de posiciones.

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Para Vaimaca, más allá del resultado adverso, el encuentro volvió a servir como una nueva experiencia competitiva dentro de un campeonato que se caracteriza por la intensidad física y el crecimiento constante de los clubes participantes. El equipo salteño continúa apostando a consolidar su juego y a sumar rodaje en una competencia que reúne a instituciones con gran tradición en el rugby entrerriano.

El torneo organizado por la UER viene mostrando un muy buen nivel en todas sus zonas y cada fecha representa un desafío importante para los equipos. En ese contexto, Vaimaca ha demostrado compromiso y entrega en cada presentación, intentando mantenerse competitivo frente a rivales que cuentan con mayor recorrido dentro de este tipo de competencias provinciales.

Actualmente, el conjunto salteño suma cuatro unidades en la tabla de posiciones de la Zona 1, aunque conserva un partido pendiente, situación que le permite mantener expectativas de seguir escalando lugares en el campeonato. La tabla tiene como líder a CUCU con 15 puntos, mientras que Colón RC aparece como escolta con 14 unidades. Más atrás se ubica Curiyú con 10, seguido por Salto Grande con 6, Los Espinillos con 5 y finalmente Vaimaca con 4.

Precisamente, el próximo rival del equipo salteño será Los Espinillos, en un compromiso que aparece como fundamental pensando en la recuperación y en la posibilidad de acercarse a los puestos intermedios de la clasificación. El encuentro se jugará nuevamente en territorio entrerriano y será una buena oportunidad para que Vaimaca intente volver a la senda del triunfo luego de varias semanas exigentes.

El club salteño continúa fortaleciendo su participación en el rugby regional y cada temporada representa un paso más en el crecimiento institucional y deportivo. La presencia de Vaimaca en torneos organizados por la Unión Entrerriana de Rugby no solo permite elevar el nivel competitivo del plantel superior, sino también fortalecer los vínculos deportivos entre Salto y las diferentes ciudades de Entre Ríos.

Más allá de los resultados, el objetivo del equipo sigue centrado en consolidar una identidad de juego, sumar experiencia y continuar desarrollando el rugby local. El proceso deportivo que atraviesa la institución también apunta a seguir promoviendo la actividad en las categorías formativas y mantener activa la competencia durante toda la temporada.

La cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo se disputó además de manera parcial, ya que algunos encuentros debieron ser suspendidos o reprogramados. En la Zona 2, el partido entre Central Entrerriano y Mulitas no pudo jugarse y será reprogramado próximamente por la organización.

Por otra parte, en los cruces interzonales, Libertad notificó que no se presentaría a disputar su encuentro frente a Capibá, situación que será analizada en los próximos días por el Área de Competencias de la Unión Entrerriana de Rugby.

Entre los resultados destacados de la jornada también aparecieron la contundente victoria de Colón RC sobre Salto Grande por 53 a 10 y el sólido triunfo de CUCU frente a Los Espinillos por 54 a 19, resultados que terminaron de confirmar el gran presente de ambos equipos en el certamen.

Con este panorama, la expectativa ahora se traslada a la quinta fecha, donde Vaimaca intentará dejar atrás la derrota sufrida en Chajarí y sumar un resultado positivo que le permita seguir creciendo dentro del campeonato. El plantel salteño continúa trabajando con intensidad durante la semana, enfocado en corregir errores y llegar de la mejor manera a un nuevo desafío en el Torneo Provincial de Desarrollo.

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