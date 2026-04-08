UTU gana fondo para construir horno inteligente

Estudiantes construirán un horno para el secado de madera

Ceremonia de entrega de fondos en 2025

La Escuela Superior Catalina Harriague de Castaños se posicionó en lo más alto de la innovación pedagógica del país. El año pasado, un equipo de docentes y alumnos obtuvo el prestigioso fondo NODO, otorgado por el MEC, la ANEP y Ceibal. El proyecto consiste en un horno solar de secado de madera totalmente automatizado, una iniciativa que combina tecnología de punta con sostenibilidad ambiental y cuya construcción e implementación se realizará a lo largo de este año 2026.

Este logro no es un hecho aislado, sino una prueba del enorme potencial académico que reside en Salto. Nuestra ciudad, consolidada como una referencia educativa en la región, demuestra que el talento local puede competir y ganar a nivel nacional. La visibilidad de estos proyectos es fundamental para reconocer el esfuerzo que ocurre dentro de los salones de clase, en los talleres y laboratorios y que, muchas veces, pasa desapercibido para el público en general.

El origen de una solución necesaria

Favier Samit – subirector Escuela Superior Catalina H. de Castaños

El proyecto surgió de una necesidad práctica detectada en los talleres de carpintería de la institución. El subdirector de la escuela, Favier Samit, explicó que notaban deficiencias en la materia prima utilizada por los alumnos. Según el docente, la madera solía estar demasiado verde, lo que dificultaba alcanzar una calidad óptima en los trabajos finales de los estudiantes.

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Tras analizar la situación con el maestro técnico Wilson Dematte, se concluyó que el material necesitaba un proceso de secado previo. Lo que empezó como una charla técnica terminó siendo una ambiciosa propuesta interdisciplinaria. “Ahí nació la idea, quedó picando la idea”, recordó Samit sobre el inicio de este camino que hoy recibe el respaldo económico necesario para concretarse.

Una inversión millonaria para el futuro local

Ganar el fondo NODO no solo representa un orgullo institucional, sino que garantiza la financiación total de la obra. El costo estimado del proyecto ronda el millón de pesos uruguayos, cifra que cubre desde la construcción de la platea hasta la instalación de paneles solares. Esto permite que la propuesta no quede solo en los papeles y se convierta en una realidad tangible antes de fin de año.

El financiamiento asegura que el horno sea totalmente automatizado y funcione con energías renovables. Esto genera un impacto ambiental positivo, alineando a la UTU de Salto con las tendencias globales de producción responsable. La meta es que el dispositivo esté listo para ser utilizado en el cierre del ciclo lectivo actual, mejorando la cadena productiva de la escuela.

Tecnología 4.0 aplicada a la enseñanza

Javier Morelis – docente curso de Robótica y Automatismo / Instalaciones Eléctricas

El docente Javier Morelis destacó que el proyecto integra conceptos de robótica, automatización industrial y energías alternativas. La estructura contará con una planta fotovoltaica propia que suministrará energía a todo el sistema. Lo más innovador es la aplicación de la tecnología 4.0 y el Internet de las Cosas (IoT), permitiendo un monitoreo a distancia constante.

Este enfoque interdisciplinario involucra a las áreas de Electrónica, Electrotecnia, Construcción y Carpintería. El horno se ubicará en la sede central de José Pedro Varela 440 pero estará vinculado directamente con el anexo de Carpintería de la calle 18 de Julio 159. De esta manera, se fomenta un trabajo continuo y conjunto entre distintas áreas y disciplinas, optimizando los recursos disponibles.

El rol protagónico de los estudiantes

Los alumnos son los verdaderos artífices y ejecutores de esta innovación tecnológica. Alexis Fagúndez, estudiante de Robótica, detalló que el cerebro del horno es un PLC, un controlador robusto diseñado para entornos industriales. Este dispositivo es capaz de soportar altas temperaturas e interferencias eléctricas sin fallar, lo que garantiza una operación segura y eficiente en todo momento.

Por su parte, Brandon Hernández explicó que el sistema controlará la temperatura y la humedad mediante sensores específicos. El uso de programación avanzada permite que los disipadores de calor actúen de forma automática cuando el proceso lo requiera. El objetivo final es que el secado de la madera sea perfecto, evitando grietas o deformaciones que arruinen el material de trabajo.

Control remoto y mantenimiento preventivo

La conectividad es un pilar fundamental de este horno solar. Los estudiantes Bruno Olivera y Matías Ramos enfatizaron las ventajas de utilizar el Internet de las Cosas (IoT) para la supervisión diaria. Al estar conectados a la red, los estudiantes y docentes pueden visualizar los parámetros de funcionamiento desde cualquier lugar, algo vital para quienes trabajan en edificios diferentes.

Matías Ramos – Estudiante

Esta tecnología también permite realizar un mantenimiento predictivo para evitar accidentes o pérdidas. El sistema puede detectar si una madera corre riesgo de quemarse por exceso de calor y detener el proceso automáticamente. “Nos serviría para detener el horno directamente y ver los fallos que surgieron”, explicaron los jóvenes, subrayando la seguridad que brinda la automatización total.

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