UTU abre anexo en Escuela Nº 92 y acerca educación técnica

UTU habilitó un Centro Educativo Asociado en la Escuela Nº 92 del barrio Horacio Quiroga. Allí 63 estudiantes cursan el Ciclo Básico Tecnológico sin trasladarse al centro.



UTU expande su oferta en Salto: habilitan cursos técnicos en el predio de la Escuela Nº 92

A través de la creación de un Centro Educativo Asociado (CEA), 63 estudiantes del barrio Horacio Quiroga podrán cursar el Ciclo Básico Tecnológico en su propia zona, evitando el traslado a la Escuela «Catalina Harriague de Castaños». Con el objetivo de descentralizar la educación técnica y mejorar la convivencia escolar, la UTU puso en marcha un anexo en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 92. La iniciativa surge tras la alta demanda de inscripciones para el Ciclo Básico Tecnológico y la necesidad de separar a los estudiantes preadolescentes de la población de cursos terciarios y bachilleratos de la sede central, conocida como «UTU Vieja».

La directora Mercedes Almeida comentó detalles de el trabajo que realiza la Escuela Catalin Harriague de Castaños, en pos de una vocación educativa: “La escuela Catalina es una escuela referente de la ciudad de Salto y de la región, es una escuela superior, mayormente tenemos estudiantes que están haciendo bachilleratos y cursos terciarios, también tenemos cursos extra edad para recibir estudiantes que por diferentes motivos abandonaron o se desvincularon de la educación, no tienen ciclo básico completo y quieren terminar.

- espacio publicitario -

Almeida, explicó situaciones que se presentaron en la vida educativa que llevaron a realizar un trabajo diferencial.

“El año pasado tuvimos muchas familias que querían el ciclo básico de UTU, tecnológico, recibimos tres grupos porque tenemos espacios y salones para ellos. Cuando recibimos a estos grupos en la tarde, se hizo un poco difícil la convivencia por la diferencia de edad, los que venían de la escuela, niños prácticamente, con actitudes propias de la edad y los grandes juntos. Entonces para este año cuando se hizo la oferta educativa propusimos reveer la situación de estos estudiantes. Así empezamos a hablar con el director del campus, para ver la posibilidad de crear centros educativos asociados. acordamos con Primaria, escuelas primarias que nos puedan prestar salones, o que tengan el espacio para poner aulas móviles en las que pudiera funcionar.

El espacio que buscábamos lo tenía la escuela Nº 92 del Barrio Horacio Quiroga”.

ZONA

La Escuela Nº 92 está ubicada en la zona sur de la ciudad, sector que se caracteriza por ser un área de expansión urbana, hecho que responde también a las solicitudes de padres con inquietudes respecto a la educación técnica de sus hijos.

Mercedes Almeida agregó: “ Además coincide que la mayoría de los estudiantes que teníamos que venían de primaria eran de esa zona. Cerraba todo lo que buscábamos, la escuela nos ofrece cuatro salones impecables amplios, con aire acondicionado, con espacio al fondo para colocar aulas móviles y otra batería de baños que estamos esperando ahora y se está haciendo de a poco”.

Este año surgió el CEA 92 con 3 septimos, que tiene cada grupo 21 estudiantes, en total 63 estudiantes que han comenzado las clases.

“Hay otras familias que aún no han confirmado y suponemos que vamos a llegar a 25 por grupo, estamos muy contentos porque esto ha sido todo un desafío y es como esperábamos, hay familias que quieren UTU en el Horacio Quiroga y nosotros lo pudimos ofrecer.

Los chiquilines la mayoría quedan en el mismo espacio físico donde cursaron primaria, cruzan el patio y están ahora haciendo UTU. Están en otra etapa,en un ciclo básico, con un sentido de pertenencia, se quedan en el barrio, conviven con familiares y vecinos” subrayó Almeida.

FAMILIA

El acompañamiento familiar es importante: “Las familias nos acompañaron, un par de padres cortaron el pasto, otros prepararon la bienvenida para el inicio de año, esta buenisimo porque nos sentimos acompañados y apoyados, la maestra directora Alicia Machado es espectacular, Adriana Gallino la coordinadora también trabaja con muchas ganas. Acompañamos a coordinadores, adscritos, administrativos y docente.

Esto da ganas de trabajar y seguir adelante.

Todavía no es un centro independiente, por ahora es un anexo de la escuela Catalina Harriague de Castaños sin embargo existen intenciones para que en breve vaya convirtiéndose en una institución autónoma.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6dqd