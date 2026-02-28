URUGUAY Y UNA VICTORIA HISTÓRICA

Uruguay logró un triunfo histórico ante Argentina por 61-44 en Buenos Aires por las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial Catar 2027, con gran defensa y juego colectivo.

Uruguay y un triunfo histórico ante Argentina en el Estadio de Obras Sanitarias en Buenos Aires por 61 a 44 en una nueva ventana FIBA clasificación al mundial de Catar 2027 en un gran partido de principio a fin.

Uruguay y Argentina estuvieron casi la mitad del primer cuarto sin embocar, luego de un triple que abre el marcador albiceleste se desarrolló el juego normalmente hasta el minuto 4:28 que la celeste abrió la cuenta de 11 a 9 para que Prigioni pida minuto y reordenar el juego.

Al cabo de varias ofensivas, se termina el primer chico con victoria uruguaya por 16 a 15, sorprendiendo al local con buen juego tanto en ataque como en defensiva.

El segundo cuarto muy firme nuestra selección, con el mercedario Joaquín Rodríguez como estandarte y goleador con 16 puntos y un gran trabajo defensivo de todo el equipo, los dirigidos por Jauri se fueron al entretiempo 30 a 22, para la sorpresa de propios y extraños.

Fitipaldo y el fraybentino Serres, pusieron las cosas en su lugar en el tercer cuarto, y cerró este chico arriba por 41 a 35, manteniendo buen nivel también con una sólida defensa.

El final no fue apto para los que sufren del corazón, no hay triunfo que no sea goleada, siempre habrá que sufrir con Uruguay, en todos los ámbitos. La celeste cierra un cuarto casi perfecto y gana un partido tremendo, de visitante, con buen juego en ambos frentes y a lo guapo por 61 a 44.

