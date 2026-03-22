Uruguay y una jornada agridulce en el Charrúa

Montevideo, fue desde ayer, la sede de la segunda etapa del Sevens Series del Rugby 7 a nivel mundial, y el clima y el buen nivel de esta disciplina se hizo sentir desde el mediodía hasta la tardecita con un sinfín de partidos en rama masculina y femenina.

Uruguay y sus 3 partidos de hoy con vaivenes emocionales, y un clima que no favoreció en nada a ninguno de los equipos, comenzó con el pie derecho ante una lluvia torrencial bajo el cielo capitalino y los primeros 3 puntos que se quedaba ganándole a Bélgica por 26 a 7.

Llegó la tarde, y sobre las 15 horas la celeste se enfrentaba al poderoso equipo de Estados Unidos y sufría una goleada importante, hasta que el equipo reacciona a tiempo y se pone en partido, pero a la postre fue una justa y amarga derrota ante los norteamericanos por 29 a 14.

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Ya el último partido sobre las 17:30 horas se hacía sentir el público sobre la tribuna Bolivia del gran Estadio Charrúa, y Uruguay salió con todo a ganar el encuentro, que le permita estar lo más arriba de la tabla en esta etapa como local, sin embargo, el buen juego alemán en el segundo tiempo le permitía llevarse el triunfo, aunque un error sobre el final a Los Teros en ofensiva, les dio un susto bárbaro, y fue victoria teutona por 31 a 26 en un final picante.

La primera etapa de este Sevens Series fue en Nairobi, Kenia, donde Uruguay termina en el cuarto lugar, y en el último lugar para jugar un posible ascenso al nivel 1 de esta Liga Mundial, la segunda etapa se terminará en la jornada de hoy domingo, y la tercera y definitiva etapa será en San Pablo, Brasil la próxima semana. Los equipos participantes fueron en rama masculina: Uruguay, Canadá, Kenia, Alemania, Estados Unidos y Bélgica, mientras que en rama femenina participaron: Argentina, Brasil, China, Kenia, Sudáfrica y España.

Uruguay está obligado a terminar entre esta etapa y la próxima en Brasil en la cuarta posición para volver a la máxima categoría de la Liga Mundial de Sevens, y es por eso que debe ganar un partido al menos en la jornada de hoy ante Canadá y/o Kenia, rivales duros de enfrentarlos, aunque no imposibles.

Diario El Pueblo dialogó con su capitán Diego Ardao sobre el final de la jornada que expresó:

“La verdad es una lástima lo de este último encuentro, me deja muy frustrado, muy triste, porque creo que lo dejamos ir el partido. No pudimos sostener nuestro nivel del primer tiempo. Incluso el primer tiempo caímos al final”.

Ardao añadió: “Creo que el segundo tiempo fue un infortunio de que la pelota pica y les queda a ellos. Así que tenemos que estar más atentos, mantener el nivel durante los 14 minutos, que no sucedió ahora. Todos siempre decimos que tenemos que mejorar más allá de los resultados, pero los rivales también lo hacen. Cada vez que jugas contra ellos, más te expones y más te analizan., entonces más se preparan para enfrentarte.

El capitán celeste también se refirió a las posibles mejoras para hoy y señaló: “Tenemos que seguir encontrándole la vuelta, seguir con la cabeza en alto y seguir buscando los resultados. Canadá y Kenia rivales domingueros de la celeste: “Son dos rivales muy duros. Kenia es un rival muy físico, que tiene esa cualidad que nosotros no la tenemos. Sabemos cómo atacarlos, cómo defenderlos, así que mañana tenemos que ir a hacer lo que decimos y no dejarlo en palabras. Por su parte Canadá es un equipo que tiene mucho escenario, muy experimentado. En Kenia quizás no tuvo el mejor torneo y bueno, lo he visto ahora, lo estuve siguiendo y ya ha mejorado notoriamente” finalizó.

Uruguay tiene en su plantilla jugadores experimentados y jugadores juveniles, su entrenador Gabriel Puig vio en este recambio chicos con hambre de gloria y buena técnica que haga que nuestro país vuelva a lo más alto del nivel mundial y por qué no soñar con la segunda vez en un Juego Olímpico y soñar con Los Ángeles 2028.

Por último, la plantilla charrúa fue de la siguiente manera: Ignacio Álvarez Akiki, Diego Ardao, Joaquín Cat, Tomás Etcheverry, Joaquín Fresnedo, Pedro Hoblog, Francisco Landauer, Guillermo Lijtenstein (sanducero ex capitán y que vuelve del retiro), Manuel Parodi, Iván Peters, Ignacio Rodríguez Bosch, Dante Soto (sanducero) y Alfonso Vidal.

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