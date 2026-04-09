Uruguay vuelve a Bolonia 2026 para impulsar su libro infantil

Uruguay participará del 13 al 16 de abril en la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2026, con stand propio, editoriales, ilustradores y agenda de proyección internacional.

Uruguay volverá a tener presencia en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, uno de los principales encuentros del sector editorial a nivel mundial. La participación nacional se desarrollará del 13 al 16 de abril, en el marco de la 63ª edición del evento, y será coordinada por Uruguay XXI junto a la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

El regreso del país a este espacio, tras sus participaciones en 2019 y 2022, se inscribe en una estrategia de internacionalización de las industrias creativas. El objetivo es seguir posicionando la producción editorial y la ilustración uruguaya en mercados internacionales, al tiempo que se abren nuevas posibilidades para la circulación de obras, la exportación de contenidos y la concreción de negocios.

- espacio publicitario -

En esta edición, Uruguay contará con un stand de 32 metros cuadrados en el pabellón latinoamericano, identificado como Hall 29, stand C28D27. Allí se exhibirá una selección de títulos de editoriales uruguayas, junto con una curaduría institucional que reunirá obras destacadas y premiadas durante 2024 y 2025.

Además, se dará impulso al Programa IDA, una herramienta orientada a apoyar la traducción de obras nacionales, considerada clave para ampliar la llegada de autores y editoriales uruguayas a otros idiomas y mercados.

La propuesta visual del stand tendrá un fuerte componente de identidad nacional. Incluirá ilustraciones de Nino Fernández, ganador del X Premio de Ilustración en la categoría narrativa infantil y juvenil, así como trabajos de artistas que forman parte del catálogo de Uruguay XXI. Entre ellos figuran Natalia Cardozo, Alfredo Soderguit, María Paz Sartori, Ana Bidault, Dani Scharf, Sebastián Santana, Ana Laura Luján y Augusto Giussi.

Entre los puntos más relevantes de la presencia uruguaya en Bolonia 2026 aparece la selección del libro Las canciones de Natacha, de editorial uruguaya, para integrar la BRAW Amazing Bookshelf, un reconocimiento reservado para títulos destacados de distintos países. A eso se suma la participación de la ilustradora Nathalie Beauvois como finalista en la Illustrators Exhibition 2026, una de las vitrinas más exigentes y prestigiosas de la feria.

La delegación nacional estará integrada por profesionales de la ilustración, editores y referentes del sector. Este año participarán Diego Vázquez, Lucía Ruggiano, Nat Cardozo, Nathalie Beauvois y Nino Fernández, quienes formarán parte de distintas instancias de la agenda oficial, con el propósito de consolidar vínculos profesionales y ampliar las oportunidades de inserción internacional.

La Feria de Bolonia reúne cada año a más de 26.000 profesionales vinculados a la edición, ilustración, representación, distribución y comercialización de libros. Por esa razón, es considerada una plataforma central para la compra y venta de derechos, la detección de tendencias y la expansión de contenidos a escala global.

Con esta nueva participación, Uruguay buscará reafirmar su apuesta por el desarrollo de su sector creativo y fortalecer su proyección en un ámbito estratégico para la literatura y la ilustración infantil y juvenil.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ly4y