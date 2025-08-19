back to top
Uruguay suma ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Diario EL PUEBLO digital
Del 16 al 19 de agosto, los celestes destacaron en rugby 7s, ciclismo y atletismo, además de competir en vela, aguas abiertas, básquet 3×3, handball, vóley playa y hockey.

Uruguay vive jornadas históricas en Asunción

La delegación uruguaya sumó entre el 16 y el 19 de agosto varias medallas y actuaciones destacadas en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Los celestes confirmaron su protagonismo en disciplinas como rugby 7s, ciclismo y atletismo, al tiempo que completaron competencias en vela, natación en aguas abiertas, básquet 3×3, handball, vóley playa y hockey.

Rugby y básquet abren el camino

La jornada comenzó con la postergación de las regatas de vela en Encarnación por mal tiempo. En rugby 7s, Uruguay brilló con dos goleadas ante México (41-7) y Jamaica (53-5), además de un empate agónico 12-12 frente a Chile, que le permitió avanzar como mejor primero a semifinales.
En básquet 3×3 femenino, las celestes cayeron 21-8 frente a México y quedaron fuera de la lucha por las medallas.

Plata histórica en rugby y ciclismo

El ciclismo de ruta femenino tuvo a Florencia Revetria como la mejor uruguaya, con un destacado 11º puesto. Romina Rodríguez finalizó 18ª y Xiomara Morales 38ª. En vela, Stefano Caiafa se lució con un segundo puesto parcial y cerró noveno en la general de ILCA 7, mientras que María Emilia Delgado fue 14ª en ILCA 6.
La gran noticia llegó con los Teritos 7s, que derrotaron a Paraguay 45-0 en semifinales y disputaron la final ante Argentina. Tras igualar 17-17 en tiempo reglamentario, cayeron en muerte súbita, consiguiendo una histórica medalla de plata.
En el ciclismo masculino, el sanducero Ciro Pérez también alcanzó la plata, con un trabajo clave del equipo celeste. Además, Pilar Cañedo fue 7ª en aguas abiertas.
En otros deportes, el handball masculino cayó 20-17 frente a Paraguay, mientras que el hockey femenino perdió 2-1 en semifinales ante Estados Unidos y jugará por el bronce.

Rotundo aporta la octava medalla

Uruguay sumó una nueva medalla gracias a Manuela Rotundo, quien conquistó la plata en lanzamiento de jabalina con un registro de 57,44 metros. Fue la octava presea para la delegación.
El vóley playa debutó con derrota ante Canadá (2-0), mientras que el handball masculino se recuperó venciendo a Cuba 25-22 y definirá su futuro ante Argentina.
En atletismo, Gonzalo Gervasini no pudo completar la final de los 5000 metros por lesión.

Balance celeste

Con una medalla de oro, cuatro de plata y tres de bronce, Uruguay completa hasta el momento una de sus mejores actuaciones en Juegos Panamericanos Junior. El medallero incluye hitos en rugby 7s, ciclismo de ruta y atletismo, confirmando el crecimiento deportivo de una generación que mira hacia Lima 2027.

Galería:

Manuela Rotundo
Los teros
Ciro Pérez
Ciro Pérez
Canotaje rumbo ASUNCIÓN
Francisco Gallo

Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 19 de agosto)

PosiciónPaísOroPlataBronceTotal
1Brasil582838124
2Colombia27162568
3Estados Unidos23282475
4México18292976
5Argentina14261757
6Chile1491336
7Canadá681327
8Cuba55616
9Guatemala53210
10Paraguay331016
11Puerto Rico33511
12Ecuador27918
13Venezuela26917
14Uruguay1438
15Perú131216
16Bahamas1124
17Panamá1113
18Aruba1102
18Islas Vírgenes de EE.UU.1102
20Bolivia1012
21Haití1001
22Rep. Dominicana0123
23Jamaica0112
23Bermudas0112
23El Salvador0112
26Trinidad y Tobago0088
27Guyana0022
27Nicaragua0022
29Costa Rica0011
